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У загиблої українки Галини Гатчинс залишився дев'ятирічний син (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
22 жовтня, 12:26
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Голлівудський актор Алек Болдвін на зйомках фільму випадково застрелив операторку Галину Гатчинс. Вона була українкою, проживала і навчалася в Києві. У Галини залишився син
У Галини Гатчинс є син - що він нього відомо
У Галини Гатчинс є син - що він нього відомо / Фото: instagram.com/halynahutchins

Світлини шокованого Алека Болдвіна, який дзвонить комусь після події на знімальному майданчику, вже облетіли Мережу. 63-річний актор добровільно дав свідчення, поліція його відпустила.

Ми вже розповідали про 42-річну операторку Галину Гатчинс, яку поранив Болдвін, в результаті чого вона померла у лікарні.

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Загибла була родом з України. Вона вчилася в Києві, а після переїхала до США і жила в Лос-Анджелесі. Про особисте життя Галини відомо мало. У неї є дев'ятирічний син Андрос. Фотографії з ним Гатчинс публікувала в соцмережах.

Галина Гатчинс із сином у 2017 році / Фото: facebook.com/halyna.hutchins

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Хто батько хлопчика і які у нього були стосунки з Галиною – невідомо.

Син загиблої Галини Гатчинс – Андрос / Фото: facebook.com/halyna.hutchins

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Подробиці інциденту

Нещасний випадок стався під час зйомок однієї з сцен. Алек Болдвін стріляв зі зброї, яка повинна було бути заряджена холостими патронами.

В результаті пострілу постраждало двоє людей. Режисер картини Джоел Сауза був поранений в ключицю і зараз знаходиться в критичному стані, операторка Галина Гатчинс отримала важке поранення. В критичному стані вона була доставлена в лікарню, де пізніше померла від отриманих поранень.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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