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У Софії Ротару запідозрили серйозну хворобу. Сестра співачки розкрила всю правду

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
4 листопада, 16:06
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У Мережі підозрюють, що відома співачка важко хвора. Останнім часом 74-річна артистка стала рідко виходити у світ, що породило хвилю різних чуток
Софія Ротару
Софія Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official, instagram.com/_sofiarotaru_fan_/

Одні припускали, що у Софії Ротару, яка раніше поділилася архівними фото із чоловіком, турбекульоз, інші говорили про рак. Сама ж співачка ніколи цього не підтверджувала.

Наважилась розповісти про те, чи справді хворіє народна артистка її сестра Ауріка Ротару. На YouTube-каналі DOROTYEжінка розкрили всю правду і спростувала плітки.

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За словами Ауріки, раніше, коли Софія Михайлівна була худенькою, говорили, що у неї туберкульоз. Ба більше, був час, коли у ЗМІ писали, що артистка і зовсім померла.

- Господи, люди, вам робити нічого? Слава Богу, вона здорова і проживе ще довго. Це просто плітки, гармату хтось пускає. Я не знаю, кому це потрібно. То її заміж видають, то вона хворіє. Це просто гармата. Нехай люди навіть не думають. Все добре, – прокоментувала сестра Ротару.

Дивіться інтерв'ю з Аурікою Ротару:

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Відзначимо, що нещодавно в Мережі з'явилися інформація про те, що у 74-річної Ротару рак. Але і це її сестра спростувала.

Також поширились чутки, що буцімто у зірки розвинулася хвороба Паркінсона. Так, під час виступу на закритій вечірці у Берліні у співачки помітно тряслися пальці, тому вона змушена була постійно перекладати мікрофон з однієї руки в іншу. Прихильників така ситуація занепокоїла, але хвилюватись не варто.

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Судячи з Instagram зірки, у неї немає проблем зі здоров'ям. На кожному фото вона виглядає свіжою, прекрасною та в оточенні своєї родини. Скоріше всього легендарна виконавиця просто хоче відпочити від уваги.

Інші новини про співачку:

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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