У танцюриста Наді Дорофєєвої після коми порушена рухова функція

Танцюрист Наді Дорофєєвої, якого побили в Києві, більше тижня перебував в комі у важкому стані. Вчора Дружина Гончаренко прийшов в себе

Що відомо про стан здоров'я танцюриста Наді Дорофєєвої / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

22-річного Женя Гончаренко перевели в звичайну палату. Зараз до нього пускають тільки найближчих. Вітчим Жені виданню OBOZREVATEL розповів, як зараз стан здоров'я танцюриста.

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Женя Гончаренко ще дуже слабкий. Про напад він пам'ятає, але крім останніх секунд.

Попередньо, чогось страшного немає. Звичайно, рухова функція у нього порушена, ліва нога погано працює і праве око болить і не відкривається. Лікарі поки оглядають Женю, – сказав вітчим танцюриста.

Як зазначив чоловік, все набагато краще, ніж раніше припускали лікарі . Зараз сім'я сподівається на повне одужання Жені. Збір грошей на лікування танцюриста сім'я призупинила.

Танцюрист Наді Дорофєєвої – Євген Гончаренко / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

Що сталося з Женею

22-річного танцюриста побили в Києві. Нападник чоловік завдав хлопцеві сильного удару кулаком в голову, від якого той впав на землю.

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Момент, коли ексспівробітник УДО побив танцюриста Наді Дорофєєвої, був відображений на камері спостереження:

В результаті нападу у Жені був крововилив в мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

Нападником виявився 28-річний співробітник Управління державної охорони, який на момент відбувається був при виконанні і йшов на роботу. Пізніше чоловік був затриманий правоохоронцями і звільнений з УДО. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

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