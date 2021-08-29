У TAYANNA новий роман. Але бойфренда співачка поки приховує (фото)

Тетяна Решетняк опублікувала світлину із загадковим чоловіком, чиє обличчя не показала. Але пізніше пообіцяла фоловерам все розповісти

TAYANNA зізналася, що в неї новий роман / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Спершу TAYANNA показала у сторіс фото рук – своєї і чоловіка. Ймовірно, це Олександр, з яким вона познайомилася в соцмережі (про це артистка згадувала на початку літа).

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У підписі до світлини співачка написала, що у неї є кілька секретів, які вона ще нікому не розповідала.

Співачка TAYANNA заінтригувала світлиною з чоловіком / Фото: instagram.com/stories/tayanna_reshetnyak

На другому знімку TAYANNA притискається до чоловіка з бородою, але обличчя його не показує.

Це результат моєї роботи над собою, в першу чергу,- підписала фото Таянна.

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Співачка TAYANNA заінтригувала світлиною з чоловіком / Фото: instagram.com/stories/tayanna_reshetnyak

Ймовірно, особисте життя виконавиці налагодилося і вона зустріла любов. Сподіваємося, незабаром TAYANNA розповість про свого обранця і покаже його публіці.

Що відомо про особисте життя TAYANNA

За словами Таянни, з новим бойфрендом вона познайомилася в Instagram. Артистка не зізнається, як довго вони разом, але навесні пара встигла злітати в спільну подорож.

Тетяна Решетняк вже познайомила Олександра із сином Даніелем.

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У TAYANNA була романтичний зв'язок з одруженим продюсером Дмитром Клімашенко.

Це була перша любов, дуже сильна. Я знала, що це погано, що так не можна. Мені було дуже важко, але я нічого не могла зробити зі своєю любов'ю, – розповідала Таянна в інтерв'ю.

TAYANNA и Дмитро Клімашенко / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak, instagram.com/dmitriy_klimashenko

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Після цього у співачки був роман з продюсером Єгором Глібом, від якого вона народила сина. Для TAYANNA ці стосунки були далеко не казковими – чоловік піднімав на неї руку.

У минулому році Єгор часто з'являвся на фото з Ані Лорак, їм приписували роман. Тоді TAYANNA розповіла всю правду про чоловіка, з яким розлучилася в 2014-му.

Дивіться відверте інтерв'ю TAYANNA:

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