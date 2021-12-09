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"У вас є Viber?". Офіс президента хотів привітати СМС-кою видатного композитора Поклада з 80-річчям

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
9 грудня, 17:46
В закладинки
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10 грудня відзначатиме день народження видатний композитор Ігор Поклад. Народному артисту України виповнюється 80 років
10 грудня народний артист України Ігор Поклад відзначає 80-річчя.
10 грудня народний артист України Ігор Поклад відзначає 80-річчя. / Фото: Офис Президента Украины, Скріншот з YouTube

Привітати Ігоря Покладу хоче і президент України Володимир Зеленський, до якого Руслана звернулась із вимогою. Втім, Офіс президента вирішив надіслати вітання від імені глави держави народному артисту...через Viber, якого у композитора не має.

Як розповіла дружина артиста Світлана Поклад, днями їй зателефонували з Офісу президента та повідомили, що глава держави написав вітальний лист її чоловіку.

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Ігор Поклад із дружиною Світланою.
Ігор Поклад із дружиною Світланою. / Фото: Светлана Поклад

За словами Світлани, їй мали скинути це послання у Viber та попросили самостійно роздрукувати його і показати ювеляру.

Запитують: "Скажіть, будь ласка, у вас є Viber ?". Відповідаю: "Так, а навіщо?". "Президент привітав Ігоря Дмитровича з ювілеєм, написав листа. Ми його у Viber скинемо, а ви вже роздрукуєте, добре?", – поділилась Світлана у Facebook.

Дружина композитора обурилась, що Офіс президента вітає народного артиста не особисто, а через телефон. Вона заявила, що влада таким чином принизила й образила ювіляра.

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Ба більше, як повідомила Світлана, у її чоловіка кнопковий телефон, на який неможливо встановити програми, тому ідея з привітанням через Viber неможлива.

Композитор написав понад 150 пісень.
Композитор написав понад 150 пісень. / Фото: Скріншот з YouTube

Також дружина Поклада звернулася до Зеленського у цьому дописі, наголосивши, що він "своїм друзям може через СМС нагадати про дрібниці". Як повідомила Світлана, чоловіка раніше "вітали всі особисто – дзвінком, телеграмою чи адресою", а якщо охочі привітати були не в Україні, то в такому випадку "до нього їхали помічники, міністри з квітами й орденами".

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Мабуть, Вам це не зрозуміти. Що саме?! Що Ви образили! Що Ви принизили одного з найбільших людей цієї країни! Хоча ще в серпні цього року з посмішкою клялися згадувати про живих сьогодні, а не після їхньої смерті! Але, мабуть, Вам легше мертвих нагороджувати. Вони Вам не дадуть відповіді, — написала жінка.

Зазначимо, що згодом Світлана видалила пост із соцмережі, під яким користувачі обурювалися і водночас вітали Ігоря Поклада з майбутнім ювілеєм.

Також у ЗМІ повідомляють, що нещодавно Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до Володмира Зеленського з проханням надати композитору звання Героя України з огляду на його "колосальний особистий внесок у формування культурного простору України".

Коротко про маестро

Ігор Поклад – український композитор та опермейстер, заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, член Національної спілки композиторів України.

Композитор написав понад 150 пісень та музику до більше ніж 10 фільмів. Серед відомих творів артиста: "Ой, летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Скрипка грає", "Зелен-клен", "Тиха вода", "Тече вода", "Наречена".

Зазначимо, що його композиції виконували чимало зірок. Зокрема, Ніна Матвієнко, Дмитро Гнатюк, Таїсія Повалій, Юрій Богатиков, Назарій Яремчук, Руслана, Ані Лорак, Тіна Кароль та інші.

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