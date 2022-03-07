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Учасник дуету TamerlanAlena захищає батьківщину від окупантів у найгарячіших точках Київщини (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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7 березня, 13:07
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Тамерлан вже понад тиждень обороняє нашу країну від російських загарбників пліч-о-пліч з іншими захисниками
Тамерлан вступив до лав тероборони
Тамерлан вступив до лав тероборони / Фото: Instagram

Слідом за актором Андрієм Федінчиком до лав тероборони вступив і артист Тамерлан. Він також зі зброєю в руках захищає рідну землю від ворогів.

Вже понад тиждень Тамерлан перебуває в найгарячіших точках Київської області. Разом з армією він відбиває військову колону окупантів і здійснює евакуацію населення у безпечніші місця.

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Окрім цього, артист організував гуманітарну допомогу до села Білогородка та спільно з мережею одного із супермаркетів запустив допомогу у Києві.

Я зі своїми братами та сестрами на своїй землі, з рідною Україною. Перемога буде обов’язково за нами, адже за нами правда, – сказав артист.

Артист разом з теробороною захищає Україну.
Артист разом з теробороною захищає Україну. / Фото: Instagram

Також Тамерлан звернувся до росіян та закликав відкрити очі на правду – війну в Україні розпочав Путін і саме він бомбить нашу країну та людей вже 12-й день.

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Товариші та заручники російської пропаганди, які не можуть відрізнити чорне від білого – скажу вам так: судний день уже стукає у ваші двері. У вас ще є шанс стати на бік добра і миру. Всіх міцно обіймаю, всіх хто підтримує нас, маленьку країну, яка на весь світ своїм прикладом показує, що в ній живуть Великі Люди, – написав співак в Instagram.

Тамерлан перебуває у найгарячіших точках.
Тамерлан перебуває у найгарячіших точках. / Фото: Instagram

Також Володимир Остапчук вступив до тероборони та координує допомогу з Європи. Окрім того, Микита Добринін вступив до лав територіальної оборони Києва.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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