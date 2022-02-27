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Учасник "Холостячки" Макс Тарапата вступив до лав територіальної оборони Києва

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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27 лютого, 19:00
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Харизматичний учасник "Холостячки" пішов захищати столицю України
Макс Тарапата тепер захищає Київ
Макс Тарапата тепер захищає Київ / Фото: instagram.com/tarmaks

Знамениті чоловіки та жінки України демонструють приклад, гідний пошани та поваги. Так, раніше ми повідомляли, що Ігор Кондратюк вступив до Сил тероборони ЗСУ, а також Андрій Хливнюк , репер Yarmak, танцюрист Дмитро Дікуссар та інші. І у цьому списку є поповнення.

Учасник "Холостячка"-2 зі Златою Огневич – Макс Тарапата – повідомив в інстаграм, що поповнив лави територіальної оборони Києва.

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Вчора я вступив до лав територіальної оборони Києва. За цей час, що я був у тилу, я зробив, що міг. Але зараз треба більше! Не хочу, щоб Київ та Україна перетворилися на цивілізаційний вакуум на роки. Не хочу жити з думкою, що я міг цьому завадити, але не зробив необхідних дій. Кожен чоловік приймає рішення сам . Багато хто зайнятий тим, що вивозять жінок та дітей у безпечне місце. Це важливо та потрібно. Але пам'ятайте – нам так само потрібно забезпечити, щоб нашим жінкам та дітям було куди повертатися! Це наш обов'язок.

Також він дав кілька порад тим, хто хоче стати учасником тероборони.

1. Звернутися до місцевого центру територіальної оборони. У Києві зателефонувати за телефонами, що на 2м фото. Телефон всеукраїнської гарячої лінії – 0800507028. У Києві не скрізь зараз приймають, шукайте райони, де недобір. Потрібно створити резерв.
2. Купити по можливості необхідні речі: термобілизна, екіпірування, дощовик, теплий одяг, налокітники-наколінники, тактичні окуляри, рюкзак, балаклава, рукавички, берці/чоботи, ніж, ліхтарик, аптечка.
Решта будуть видавати за необхідності. Я завжди знав і вірив, що в нас найкраща країна. В останні дні я переконався в цьому ще більше. Ми знаємо, що ми захищаємо – наше майбутнє. Тому ми точно переможемо. Слава Україні!

Слава Україні!

Також нагадаємо, російські коміки написали відкритий лист Путіну , вимагаючи припинити війну в Україні

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І пам'ятайте: Все буде Україна!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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