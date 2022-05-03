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Учасники Євробачення-2022 мають жовто-блакитні стрічки, щоб підтримати Kalush Orchestra

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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3 травня, 22:28
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В італійському Турині активно готуються до "Євробачення-2022" і не менш активно обговорюють війну в Україні
Kalush Orchestra розповіли, як їх підтримують у Турині
Kalush Orchestra розповіли, як їх підтримують у Турині / Фото: instagram.com/Eurovision, Колаж: Сьогодні

Kalush Orchestra вже показали нові костюми для фінального номера на першій репетиції міжнародного музичного конкурсу.

Нагадаємо, "Євробачення-2022" відбудеться 10, 12 та 14 травня. Представники України виступатимуть у першому півфіналі.

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У рамках телемарафону Єдині новини #UAразом лідер Kalush Orchestra Олег Псюк і глава української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська розповіли про підтримку України, пише Суспільне.

Так, за їхніми словами, учасники Євробачення намагаються висловити підтримку українцям і навіть носять жовто-блакитні стрічки:

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Багато хто підходить, спілкується, висловлює підтримку Україні, люди пов'язують жовто-блакитні стрічки на підтримку України.

Олег зазначив, що кожного дня дає по 10-15 інтерв'ю різним світовим ЗМІ та розповідає не лише про "Євробачення", а й про ситуацію в Україні, закликаючи людей допомагати нам.

Згідно зі ставками букмекерів цього року Україна має всі шанси знову здобути перемогу на конкурсі "Євробачення". Пісня Stefania продовжує набирати сотні прослуховувань та вже стала хітом серед користувачів соцмереж.

Ми писали, як реагують у Європі на перший виступ Kalush Orchestra на сцені "Євробачення".

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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