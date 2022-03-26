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Україна обов'язково переможе! alyona alyona показала, як допомагає українським захисникам (фото)

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26 березня, 08:48
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Реп-виконавиця з перших днів війни активно бореться на інформаційному фронті, а також волонтерить
alyona alyona плете маскувальні сітки для ЗСУ
alyona alyona плете маскувальні сітки для ЗСУ / Фото: Facebook

alyona alyona, яка пояснила, чим українці відрізняютьcя від росіян, з початком війни РФ проти України повернулася до своєї рідної Баришівки на Київщині. Звідти артистка продовжила захищати інтереси нашої Батьківщини на інформаційному просторі. Проте згодом вона зрозуміла, що може допомагати і фізично.

Тож співачка деякий час допомагала фасувати ліки в аптеці, яка розташована на першому поверсі в будинку її батьків. Як ділилась alyona alyona, робота дуже важка, але відволікає від поганих думок.

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Нині ж реп-виконавиця вирішила освоїти нове ремесло. Так як в аптеці її допомога більше не потрібна, alyona alyona почала плести маскувальні сітки для ЗСУ.

alyona alyona допомагає українській армії
alyona alyona допомагає українській армії / Фото: Facebook

Скажу чесно – це копітка робота і за довгий проміжок часу я багато не зробила. Але мені було дуже приємно знаходитися в місці, де я востаннє була років 10 тому, з людьми, яких я знала колись і не знала взагалі, з посмішкою і великим бажанням допомогти і зробити щось корисне. Сьогодні був гарний день! Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо, – написала зірка в Facebook.

Раніше ми повідомляли, що солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька виконала гімн України у центрі Нью-Йорка.

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Водночас Тіна Кароль і Jerry Heil допомогли зібрати 2 мільйони злотих для України на концерті у Польщі.

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