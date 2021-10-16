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"Україні ніколи не отримати корону": в Мережі незадоволені новою Міс Україна Всесвіт 2021

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
16 жовтня, 14:45
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Вчора у Києві обрали "Міс Україна Всесвіт 2021". Нею стала 27-річна Анна Неплях, яка представить нашу країну на конкурсі краси в Ізраїлі
Анна Неплях стала переможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021"
Анна Неплях стала переможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021" / Фото: instagram.com/missukraine_universe

У фіналі конкурсу краси всього 15 дівчат боролися за корону і титул найкрасивішої українки. Перемога дісталася Анні з Дніпра, та чи заслужено – у соцмережах сьогодні про це сперечаються.

Поки одні вітають Неплях і бажають їй удачі в наступному етапі – на конкурсі "Міс Всесвіт 2021" в Ізраїлі, інші – пишуть гнівні коментарі під постами в офіційному Instagram-профілі українського конкурсу.

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  • "Серйозно??"
  • "Розчарована"
  • "Да уж... смак журі дивний"

Скріншот: instagram.com/missukraine_universe

Дісталося Анні Неплях і за те, що вона не говорить державною мовою:

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  • "Чому представниця України не розмовляє українською?"
  • "Ну нічого особливого. Там наче і кращі були дівчата. А українська мова де?"

Скріншот: instagram.com/missukraine_universe

Скріншот: instagram.com/missukraine_universe

Також засуджують українці підхід організаторів і журі до вибору "найгарнішої":

  • "З року в рік те ж саме, нічого не змінюється. Україні ніколи не отримати корону з таким підходом. І не в дівчинці проблема, а чисто в комерційному підході Ані (Філімонової – ред.). Хоч один раз можна провести конкурс на результат?"

Скріншот: instagram.com/missukraine_universe

  • "Перемогли гроші, конкурс заздалегідь проплачений і куплений"

Скріншот: instagram.com/missukraine_universe

У грудні Анна Неплях представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси – "Міс Всесвіт 2021". Зазвичай конкурс проходить в США, але в цьому році він відбудеться в Ізраїлі.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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