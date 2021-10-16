"Україні ніколи не отримати корону": в Мережі незадоволені новою Міс Україна Всесвіт 2021

Вчора у Києві обрали "Міс Україна Всесвіт 2021". Нею стала 27-річна Анна Неплях, яка представить нашу країну на конкурсі краси в Ізраїлі

Анна Неплях стала переможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021" / Фото: instagram.com/missukraine_universe

У фіналі конкурсу краси всього 15 дівчат боролися за корону і титул найкрасивішої українки. Перемога дісталася Анні з Дніпра, та чи заслужено – у соцмережах сьогодні про це сперечаються.

Поки одні вітають Неплях і бажають їй удачі в наступному етапі – на конкурсі "Міс Всесвіт 2021" в Ізраїлі, інші – пишуть гнівні коментарі під постами в офіційному Instagram-профілі українського конкурсу.

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"Серйозно??"

"Розчарована"

"Да уж... смак журі дивний"

Скріншот: instagram.com/missukraine_universe

Дісталося Анні Неплях і за те, що вона не говорить державною мовою:

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"Чому представниця України не розмовляє українською?"

"Ну нічого особливого. Там наче і кращі були дівчата. А українська мова де?"

Скріншот: instagram.com/missukraine_universe

Скріншот: instagram.com/missukraine_universe

Також засуджують українці підхід організаторів і журі до вибору "найгарнішої":

"З року в рік те ж саме, нічого не змінюється. Україні ніколи не отримати корону з таким підходом. І не в дівчинці проблема, а чисто в комерційному підході Ані (Філімонової – ред.). Хоч один раз можна провести конкурс на результат?"

Скріншот: instagram.com/missukraine_universe

"Перемогли гроші, конкурс заздалегідь проплачений і куплений"

Скріншот: instagram.com/missukraine_universe

У грудні Анна Неплях представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси – "Міс Всесвіт 2021". Зазвичай конкурс проходить в США, але в цьому році він відбудеться в Ізраїлі.

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