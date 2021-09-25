Українка перемогла на конкурсі Міс світу плюс сайз-2021

Вікторія Щєлко з Києва представляла нашу країну на конкурсі в ОАЕ. У наступному році "Міс світу плюс сайз" буде проходити в українській столиці

На конкурсі "Міс світу плюс сайз" перемогла киянка Вікторія Щєлко / Фото: instagram.com/victoriamodelxl

Модель Вікторія Щєлко вже брала участь в "Міс світу плюс сайз" в 2017 році. Але тоді перемога їй не дісталася. Цього року, поки всі готуються до конкурсу "Міс Україна-2021", дівчина знову випробувала удачу і в неї все вийшло – заповітний кубок вручили Вікторії.

Всього в конкурсі, який проходив у Дубаї, взяли участь 51 представниця з різних країн. Ніяких обмежень за віком і формам не було.

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Днями Вікторія Щєлко повернулася додому з ОАЕ і під час прес-конференції розповіла, що метою участі в конкурсі для неї було представити Україну і українську жінку.

Для презентації національного костюму я привезла шматочок української землі і колоски. Тому що хотілося показати шматочок України, – цитує Щєлко "Укрінформ".

До конкурсу "Міс світу плюс сайз" Вікторія готувалася чотири місяці і навіть заспівала українську пісню в одному з номерів.

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У своєму інтерв'ю Вікторія Щєлко закликала державу надати підтримку в підготовці конкурсу "Міс світу плюс сайз" в 2022 році.

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