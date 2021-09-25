Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик vs Джошуа: онлайн 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021

Смерть Івасюка

Нова пісня Лорак

Заручини Мурата

Фільм про Філіпа

Скандал з Безрук

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Українка перемогла на конкурсі Міс світу плюс сайз-2021

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
25 вересня, 10:03
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вікторія Щєлко з Києва представляла нашу країну на конкурсі в ОАЕ. У наступному році "Міс світу плюс сайз" буде проходити в українській столиці
На конкурсі "Міс світу плюс сайз" перемогла киянка Вікторія Щєлко
На конкурсі "Міс світу плюс сайз" перемогла киянка Вікторія Щєлко / Фото: instagram.com/victoriamodelxl

Модель Вікторія Щєлко вже брала участь в "Міс світу плюс сайз" в 2017 році. Але тоді перемога їй не дісталася. Цього року, поки всі готуються до конкурсу "Міс Україна-2021", дівчина знову випробувала удачу і в неї все вийшло – заповітний кубок вручили Вікторії.

Всього в конкурсі, який проходив у Дубаї, взяли участь 51 представниця з різних країн. Ніяких обмежень за віком і формам не було.

Реклама

Реклама

Днями Вікторія Щєлко повернулася додому з ОАЕ і під час прес-конференції розповіла, що метою участі в конкурсі для неї було представити Україну і українську жінку.

Для презентації національного костюму я привезла шматочок української землі і колоски. Тому що хотілося показати шматочок України, – цитує Щєлко "Укрінформ".

До конкурсу "Міс світу плюс сайз" Вікторія готувалася чотири місяці і навіть заспівала українську пісню в одному з номерів.

Реклама

У своєму інтерв'ю Вікторія Щєлко закликала державу надати підтримку в підготовці конкурсу "Міс світу плюс сайз" в 2022 році.

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Опитування
Ніколь Кідман для американського Harper's Bazaar
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Всі обговорюють
Кондратюк вимагає заборонити концерти російських зірок в Україні
Цікавить
Прем'єра
Фільм-портрет про принца Філіпа. Спогади королівської сім'ї
Що подивитися ввечері
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти