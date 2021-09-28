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Українка стала "найкрасивішою мамою" на конкурсі краси в Європі: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"
28 вересня, 15:11
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Мешканка Львова Зоряна Богдан взяла участь в конкурсі краси "Місіс Європа". У ньому беруть участь заміжні жінки з дітьми
Українка зі Львова стала найкрасивішою мамою в Європі
Українка зі Львова стала найкрасивішою мамою в Європі / Фото: facebook.com/EasternEurope.Mrs

Українки вважаються одними з найкрасивіших у світі. І це кожен раз підтверджують наші співвітчизниці, які перемагають у конкурсах краси і отримують там численні титули.

Нещодавно українка перемогла в конкурсі "Міс світу плюс сайз-2021" . А тепер в України ще одна нагорода!

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Конкурс "Місіс Європа-2021" проходив в Талліні, Естонія. Там 40-річна Зоряна Богдан здобула перемогу в номінаціях "Міс Спорт" і "Міс Мама Європи 2021", повідомляється на Facebook-сторінці Woman Eastern Europe. У конкурсі брали участь 14 красунь з 11 країн.

Зоряна Богдан перемогла в двох номінаціях на "Місіс Європи 2021"
Зоряна Богдан перемогла в двох номінаціях на "Місіс Європи 2021" / Фото: facebook.com/EasternEurope.Mrs

Що відомо про Зоряну Богдан?

Як повідомляє "Львівський портал", за освітою Зоряна Богдан – фінансист і працює в цій сфері майже 20 років. У Зоряни чотири сини, вона називає себе "божевільною мамою зі стажем".

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У 38 років у Зоряни з'явилася мрія переплисти Босфор. Жінка знайшла однодумців і створила клуб "Мальви", який за рік виріс до п'ятнадцяти учасниць. Клуб – це спільні зустрічі, тренування, нетворкінг, навчальні тренінги та просто дружні поради.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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