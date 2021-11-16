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Українка Таню Муїньо зняла кліп для ймовірного бойфренда Анджеліни Джолі (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
16 листопада, 12:41
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Українська режисерка Таню Муїньо продовжує підкорювати західний ринок. Цього разу Таню зняла кліп для американського репера Post Malone та канадського співака The Weeknd
Таню Муїньо зняла кліп для The Weeknd та Post Malone
Таню Муїньо зняла кліп для The Weeknd та Post Malone / Фото: скриншот

За день кліп Post Malone та The Weeknd на спільний сингл One Right Now вже встиг зібрати понад мільйон переглядів.

Нову відеороботу американського репера та канадського співака знято в стилі кривавого екшну з безліччю перестрілок.

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Ви можете повірити? Я все ще ні, – написала режисерка у себе в Instagram .

До слова The Weeknd та Post Malone – не перші закордонні виконавці, який обирає співпрацю з українським режисером Таню Муїньо. Кліпмейкер уже працювала з такими зарубіжними зірками, як Lil Nas X, Кеті Перрі, Rosalia, Cardi B.

Днями Таню Муїньо здобула європейську музичну нагороду MTV Europe Music Awards 2021 у категорії "Найкраще відео" за кліп на пісню Montero репера Lil Nas X.

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Також режисерка співпрацювала з MONATIK, Надією Дорофєєвою, Лаймою Вайкуле, Вірою Брежнєвою, Настею Каменських, Мішель Андраде та іншими знаменитостями.

Нагадаємо, у ЗМІ не перший день обговорюють можливий роман між Анджеліною Джолі та The Weeknd. Актрису не раз помічали у компанії співака .

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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