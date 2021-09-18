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Українка померла в Іспанії, зірвавшись зі скелі. Нею виявилася кастинг-директорка Мамахохотала – ЗМІ

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
18 вересня, 18:12
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Українська туристка зірвалася в морі зі скелі, роблячи селфі. Незабаром жінка померла в лікарні через серйозні травми. ЗМІ пишуть, що це була кастинг-директорка студії "Мамахохотала" Євгенія Пилипець
В Іспанії померла українка, яка зірвалась зі скелі під час селфі
В Іспанії померла українка, яка зірвалась зі скелі під час селфі / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещасний випадок стався у місті Бенідорм. 26-річна українка впала з оглядового майданчика в прірву, рятувальникам вдалося дістати її та відвезти в лікарню, але медики туристку не врятували.

Громадянка була госпіталізована, але від отриманих множинних травм згодом померла у лікарні. Генеральне консульство України в Барселоні надає необхідну консульську допомогу рідним загиблої, – повідомляється в заяві МЗС України.

Українкою виявилася 26-річна Євгенія Пилипець, яка працювала кастинг-директоркою київської студії "Мамахохотала". Про це повідомляє Zaxid.net. Хоча офіційно ім'я загиблої поки не оголошували.

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Євгенія Пилипець загинула в Іспанії / Фото: Facebook

Це трапилося 14 вересня близько 19:00 за місцевим часом. Відомо, що дівчина перелізла через перила оглядового майданчика, щоб зробити селфі, але втратила рівновагу і впала в прірву.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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