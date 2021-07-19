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Українка посіла друге місце на Слов'янському базарі-2021

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
19 липня, 11:26
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Від України на конкурсі "Слов'янський базар" виступала 28-річна співачка родом з Ужгорода Рената Штіфель
Рената Штіфель посіла друге місце на "Слов'янському базарі" у Вітебську
Рената Штіфель посіла друге місце на "Слов'янському базарі" у Вітебську / Фото: Instagram

Співачка Рената Штіфель цього року представила Україну на скандальному конкурсі "Слов'янський базар", на якому через політичну ситуацію в Білорусі багато зірок відмовилися виступати . Співачка розділила друге місце з виконавцем з Білорусі Данилом Мишковця. Про це сказано на сторінці фестивалю у Facebook.

Володарем Гран-прі стала виконавиця з Казахстану.

У себе в соцмережах співачка поки не прокоментувала результати конкурсу. У InstaStories Рената тільки опублікувала кілька відео зі свого виступу.

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Ренате Штіфель 28 років. Вона брала участь в нацвідборі на "Євробачення 2012". На початку кар'єри вона співпрацювала з Тимофієм Нагорним – колишнім продюсером Міки Ньютон.

Нагадаємо, з українських артистів на конкурсі "Слов'янський базар" виступила тільки Таїсія Повалій , Вона заспівала пісню "Панно кохання". А потім зізналася в любові Білорусі, назвавши її творчої батьківщиною. Також на сцені скандального конкурсу виступили і російські артисти. Серед гучних імен – Лариса Долина, Микола Басков, Тамара Гвердцителі, Аніта Цой.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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