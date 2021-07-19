Українка посіла друге місце на Слов'янському базарі-2021

Від України на конкурсі "Слов'янський базар" виступала 28-річна співачка родом з Ужгорода Рената Штіфель

Рената Штіфель посіла друге місце на "Слов'янському базарі" у Вітебську / Фото: Instagram

Співачка Рената Штіфель цього року представила Україну на скандальному конкурсі "Слов'янський базар", на якому через політичну ситуацію в Білорусі багато зірок відмовилися виступати . Співачка розділила друге місце з виконавцем з Білорусі Данилом Мишковця. Про це сказано на сторінці фестивалю у Facebook.

Володарем Гран-прі стала виконавиця з Казахстану.

У себе в соцмережах співачка поки не прокоментувала результати конкурсу. У InstaStories Рената тільки опублікувала кілька відео зі свого виступу.

Ренате Штіфель 28 років. Вона брала участь в нацвідборі на "Євробачення 2012". На початку кар'єри вона співпрацювала з Тимофієм Нагорним – колишнім продюсером Міки Ньютон.

Нагадаємо, з українських артистів на конкурсі "Слов'янський базар" виступила тільки Таїсія Повалій , Вона заспівала пісню "Панно кохання". А потім зізналася в любові Білорусі, назвавши її творчої батьківщиною. Також на сцені скандального конкурсу виступили і російські артисти. Серед гучних імен – Лариса Долина, Микола Басков, Тамара Гвердцителі, Аніта Цой.