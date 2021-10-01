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Українку, яка перемогла на конкурсі Міс світу plus size-2021, звинуватили у брехні

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
1 жовтня, 11:53
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Минулого тижня киянка Вікторія Щєлко заявила, привезла в Україну перемогу на міжнародному конкурсі "Міс світу pluse size-2021", який пройшов в Дубаї
Киянка Вікторія Щелко потрапила до скандалу через конкурс краси
Киянка Вікторія Щелко потрапила до скандалу через конкурс краси / Фото: instagram.com/victoriamodelxl

Дівчина публікує фото в розкішній короні , вже встигла в Instagram в шапці профілю вказати, що вона "Міс світу plus size-2021", але вибухнув скандал. Вікторію звинувачують в самокоронаціі і брехні. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Міс світу plus size-2019" Мила Кузнєцова зазначила, що Вікторія не проходила національного відбору, а також перемогла в одній з номінацій в зовсім іншому конкурсі.

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Міла Кузнєцова
Міла Кузнєцова / Фото: Instagram

Вона приїжджає і заявляє, я – "Міс світу plus-size". В першу чергу дивлюся на стрічку, а там написано "місіс" . Місіс – це не міс. Я нічого не хочу сказати, але "Міс світу plus size" поки був один конкурс ", – говорить Кузнєцова.

Вікторія Щелко
Вікторія Щелко / Фото: Instagram

Генеральна директорка конкурсу "Міс і місіс plus-size. Україна" Тетяна Котьолкіна зазначила, це вже не перша скандальна історія Вікторії Щєлко.

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У 2018 році вона сама організовувала конкурс краси для дівчат plus-size в Україні і продавала призові місця. Після скандалу Щєлко позбавили ліцензії і все права на конкурс передали Котьолкіной.

Що стосується перемоги в Дубаї, Тетяна впевнена, що Вікторія її купила.

Тому що пропонували суму, за яку можна поїхати і купити цю корону. Якщо ти їдеш туди з гарантією перших трьох місць, то це від трьох тисяч євро . Якщо ти хочеш перше – від шести тисяч євро, – запевняє Котьолкіна.

При цьому організатор іншого конкурсу краси Ірина Зайцева, яка відправляла Щєлко і ще одну українку в OAЕ запевняє, що Вікторія нічого за перше місце на платила. Вона уточнила, що Вікторія Щєлко дійсно перемогла в конкурсі, але назва у нього інше – " Міс і місіс Global International World Pageant ".

Реакція Вікторії Щєлко на звинувачення:

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Вікторія ніяк не коментує скандал. В Stories вона лише опублікувала, що скоро поділиться новими фото з конкурсу краси.

Скріншот: Instagram

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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