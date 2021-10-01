Українку, яка перемогла на конкурсі Міс світу plus size-2021, звинуватили у брехні

Дівчина публікує фото в розкішній короні , вже встигла в Instagram в шапці профілю вказати, що вона "Міс світу plus size-2021", але вибухнув скандал. Вікторію звинувачують в самокоронаціі і брехні. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
"Міс світу plus size-2019" Мила Кузнєцова зазначила, що Вікторія не проходила національного відбору, а також перемогла в одній з номінацій в зовсім іншому конкурсі.
Вона приїжджає і заявляє, я – "Міс світу plus-size". В першу чергу дивлюся на стрічку, а там написано "місіс" . Місіс – це не міс. Я нічого не хочу сказати, але "Міс світу plus size" поки був один конкурс ", – говорить Кузнєцова.
Генеральна директорка конкурсу "Міс і місіс plus-size. Україна" Тетяна Котьолкіна зазначила, це вже не перша скандальна історія Вікторії Щєлко.
У 2018 році вона сама організовувала конкурс краси для дівчат plus-size в Україні і продавала призові місця. Після скандалу Щєлко позбавили ліцензії і все права на конкурс передали Котьолкіной.
Що стосується перемоги в Дубаї, Тетяна впевнена, що Вікторія її купила.
Тому що пропонували суму, за яку можна поїхати і купити цю корону. Якщо ти їдеш туди з гарантією перших трьох місць, то це від трьох тисяч євро . Якщо ти хочеш перше – від шести тисяч євро, – запевняє Котьолкіна.
При цьому організатор іншого конкурсу краси Ірина Зайцева, яка відправляла Щєлко і ще одну українку в OAЕ запевняє, що Вікторія нічого за перше місце на платила. Вона уточнила, що Вікторія Щєлко дійсно перемогла в конкурсі, але назва у нього інше – " Міс і місіс Global International World Pageant ".
Реакція Вікторії Щєлко на звинувачення:
Вікторія ніяк не коментує скандал. В Stories вона лише опублікувала, що скоро поділиться новими фото з конкурсу краси.
Інші новини про конкурси краси:
- Українка стала головною переможницею конкурсу краси в США .
Представлені 25 фіналісток конкурсу Міс Україна-2021: фото всіх учасниць .