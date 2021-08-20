Україномовний альбом Тіни Кароль з молодими виконавцями очолив чарт Itunes в Росії

Цитата дня

Не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було якихось очікувань з приводу цього концерту... У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але в роботі артиста завжди є момент, коли ти повинен зібрати себе в кулак і йти далі.