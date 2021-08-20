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Україномовний альбом Тіни Кароль з молодими виконавцями очолив чарт Itunes в Росії

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
20 серпня, 16:32
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Сьогодні ж артистка представила альбом дуетів під назвою "Молода кров", вихід якого приурочено до 30-річчя Дня Незалежності України
Тіна Кароль презентувала альбом "Молода кров"
Тіна Кароль презентувала альбом "Молода кров" / Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Співачка записала пісні з молодими українськими виконавцями . Головна місія цих колаборацій – поповнити каталог української музики сучасними піснями і відкрити для широкої аудиторії нові імена.

Ми всі згадуємо в День Незалежності минуле, сьогодення, а хочеться вже зараз писати майбутню історію. Робити це разом, підтримуючи друг одного, – сказала співачка в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Учасниками проекту стали KAZKA, Ivan Navi, Alina Pash, Wellboy, NIKITA LOMAKIN, LATEXFAUNA, "СамНаСам".

До слова, новий альбом вже оцінили не тільки українські слухачі. У себе в InstaStories Тіна Кароль опублікувала, що альбом "Молода кров" посів перше місце в Itunes Росія в жанрі Pop.

Пропонуємо послухати новий альбом співачки:

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Тіна Кароль & Alina Pash – Дотик

Тіна Кароль x Ivan NAVI – Ангели Все Знають

Тіна Кароль feat. NIKITA LOMAKIN – Невірний

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Тіна Кароль х KAZKA – Зірочка

Тіна Кароль & WELLBOY – Черкай Іскру

Тіна Кароль & САМНАСАМ – Здатен

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Тіна Кароль & LATEXFAUNA – Bounty

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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