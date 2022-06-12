Український гурт Dakh Daughters зібрав 1 млн доларів на концерті Шона Пенна

У Лос-Анджелесі пройшов благодійний концерт на підтримку України, на якому вдалося зібрати понад мільйон доларів для українців

Dakh Daughters собрали миллион долларов на концерте Шона Пенна/ Фото: facebook.com/DakhDaughters

Голлівудський актор Шон Пенн активно підтримує Україну з перших днів російського військового вторгнення на наші території та навіть готовий протистояти російським окупантам зі зброєю в руках.

Благодійний фонд CORE, заснований Пенном та Ан Лі, активно допомагає українським переселенцям. А напередодні увечері у Лос-Анджелесі пройшов благодійний концерт для збирання коштів українцям.

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Спеціальним гостем на гала-вечорі в театрі Hollywood Palladium став український гурт Dakh Daughters. Дівчата з фрік-кабаре приїхали за океан, щоб розповісти про війну у рідній країні.

Крім того, українським виконавицям вдалося зібрати більше одного мільйона доларів для допомоги переселенцям та військовим. Про це учасниці Dakh Daughters розповіли на своїй сторінці у Facebook.

Скріншот – facebook.com/DakhDaughters

Мали честь бути частиною благодійного вечора, організованого CORE на чолі з Шоном Пенном та Анн Лі, під час якого було зібрано понад мільйон доларів. Дякуємо за цю можливість! Стоїмо! – поділилися учасниці колективу зі своїми шанувальниками.

Раніше в Україну приїхала грузинська виконавиця Ніно Катамадзе. Співачка підтримала українців та разом із Вєркою Сердючкою заспівала у київському метро.