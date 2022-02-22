Український гурт SunSay планує концерти в Росії напередодні 9 травня

У такий складний для України час українські музиканти вирішили не відмовлятися від концертів у Російській Федерації та анонсували кілька виступів.

Група Sunsay збирається з концертами у РФ / Фото: instagram.com/sunsay_official

Творець гурту SunSay та екс-учасник дуету 5&nzza Андрій Запорожець вирішив вирушити з концертами до Російської Федерації, незважаючи на загострення в країні та загрозу військового конфлікту з Україною.

Про те, що музиканти збираються проїхатися з гастрольним туром Росією, стало відомо з анонсів концертів на російських ресурсах.

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Скріншот – myrockshows.com

Гастрольний тур українського гурту запланований напередодні 9 травня, Дня перемоги в Росії, і має відбутися у клубах Санкт-Петербурга та Москви.

Квитки на виступ гурту вже з'явилися у продажу на сайтах російських дистриб'юторів. Завітати на концерт гурту SunSay росіяни можуть за ціною від 1300 рублів (приблизно 475 гривень) до 4500 рублів (приблизно 1650 гривень).

Скріншот – modernrock.ru

Сам же Андрій Запорожець та інші учасники колективу поки що ніяк не коментували заплановані концерти в соціальних мережах і не давали жодних підтверджень чи спростування щодо їх проведення.

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Це вже не вперше, коли музиканти виступають у РФ. Так влітку 2021 року гурт також проїхався з виступами містами Росії.

Нагадаємо, що Андрій Запорожець створив колектив SunSay під час паузи у творчості дуету 5'Nizza із Сергієм Бабкіним. Взимку 2016 року група взяла участь у Нацвідборі на Євробачення, але дискваліфікована за порушення умов конкурсу.

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У цей же час багато українські знаменитості відреагували на загострення українсько-російського конфлікту і висловилися щодо заяв президента РФ Володимира Путіна.