Український гурт SunSay планує концерти в Росії напередодні 9 травня

Творець гурту SunSay та екс-учасник дуету 5&nzza Андрій Запорожець вирішив вирушити з концертами до Російської Федерації, незважаючи на загострення в країні та загрозу військового конфлікту з Україною.
Про те, що музиканти збираються проїхатися з гастрольним туром Росією, стало відомо з анонсів концертів на російських ресурсах.
Гастрольний тур українського гурту запланований напередодні 9 травня, Дня перемоги в Росії, і має відбутися у клубах Санкт-Петербурга та Москви.
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Квитки на виступ гурту вже з'явилися у продажу на сайтах російських дистриб'юторів. Завітати на концерт гурту SunSay росіяни можуть за ціною від 1300 рублів (приблизно 475 гривень) до 4500 рублів (приблизно 1650 гривень).
Сам же Андрій Запорожець та інші учасники колективу поки що ніяк не коментували заплановані концерти в соціальних мережах і не давали жодних підтверджень чи спростування щодо їх проведення.
Це вже не вперше, коли музиканти виступають у РФ. Так влітку 2021 року гурт також проїхався з виступами містами Росії.
Нагадаємо, що Андрій Запорожець створив колектив SunSay під час паузи у творчості дуету 5'Nizza із Сергієм Бабкіним. Взимку 2016 року група взяла участь у Нацвідборі на Євробачення, але дискваліфікована за порушення умов конкурсу.
У цей же час багато українські знаменитості відреагували на загострення українсько-російського конфлікту і висловилися щодо заяв президента РФ Володимира Путіна.