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Український фан-клуб зворушив Ані Лорак спеціальним подарунком для неї (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
17 серпня, 10:39
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Ані Лорак не тільки вперше за сім років виступила в Україні, а й зустрілася зі своїм українським фан-клубом. Шанувальники співачки зізналися, що дуже чекали зустрічі з нею
Ані Лорак выступила в Одессі
Ані Лорак выступила в Одессі / Фото: instagram.com/anilorak

Перший виступ Ані Лорак в Україні за довгий час пройшло з аншлагом. Зал разом зі співачкою співав всі її хіти. Ані Лорак не втомлювалася дякувати шанувальникам за те, що вони прийшли на її концерт.

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Після виступу Ані Лорак зустрілася зі своїми українським фан-клубом . Для артистки шанувальники приготували спеціальний подарунок.

Український фан-клуб співачки подарував їй стильний предмет інтер'єру Spotify Glass – трек на склі, який за допомогою програми Spotify можна швидко відтворити. Шанувальники вибрали нанести на скло пісню Ані Лорак "Чекаю".

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Нагадаємо, зараз Ані Лорак разом з донькою Софією живе в Росії. Вона також нерідко приїжджає в Україну, але в серпні вона вперше за сім років виступила на сцені.

Навесні Ані вперше за довгий час побувала на українській радіостанції, де презентувала свою пісню "Наполовину".

Сьогодні Ані Лорак дасть ще один концерт в одеському нічному клубі Itaka.

Дивіться відео з концерту Ані Лорак в Одесі:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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