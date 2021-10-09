Олег Сенцов став членом Європейської кіноакадемії. Раніше він двічі відмовлявся

Український режисер Олег Сенцов, який підкорює світовий кінематограф і вже представив свою картину в рамках Венеціанського кінофестивалю, став членом Європейської кіноакадемії. Про це сам режисер розповів на своїй сторінці в Facebook.
Європейська кіноакадемія – це найвідоміша та найвпливовіша організація, яка об’єднує кінематографістів європейського простору. Я дуже вдячний їм, а особливо президенту EFA Агнешке Холланд, за ту підтримку, яку вони надавали мені під час ув’язнення.
Сенцов зізнався, що стати членом академії йому пропонували вже двічі. Вперше він отримав запрошення, коли був політв'язнем в Росії, а другий раз – відразу після звільнення.
Тепер же режисер вирішив прийняти таке почесне запрошення. Сенцов пояснив, що після прем'єри картини "Носоріг" у Венеції він відбувся як режисер, а не як політв'язень.
Далі по темі
Європейська кіноакадемія була заснована в 1988 році в Берліні Інгмаром Бергманом. Організація займається просуванням європейського кінематографа в світі. Серед почесних членів правління значаться Бен Кінгслі, Жанна Моро та інші.
Читайте також:
- Одеса – це Україна: Олег Сенцов відреагував на застереження Террі Гілліама
- Олег Сенцов не хотів давати прізвище доньки і натякав на аборт: колишня режисера дала нове інтерв'ю
- Три українські фільми покажуть на Венеціанському кінофестивалі: що про них відомо