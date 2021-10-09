Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Фінляндія - Україна: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Ф'юрі - Уайлдер: онлайн 👊 Напад в "Укрексімбанку"

Речі Леннона

Зізнання Лорак

Insta-розлучення

Адель у Vogue

Сексі-танок Злати

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Олег Сенцов став членом Європейської кіноакадемії. Раніше він двічі відмовлявся

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
9 жовтня, 19:18
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Український режисер, політв'язень, отримав величезну підтримку від організації і тепер сам став її членом. Розповідаємо, чому це важливо

Український режисер Олег Сенцов, який підкорює світовий кінематограф і вже представив свою картину в рамках Венеціанського кінофестивалю, став членом Європейської кіноакадемії. Про це сам режисер розповів на своїй сторінці в Facebook.

Європейська кіноакадемія – це найвідоміша та найвпливовіша організація, яка об’єднує кінематографістів європейського простору. Я дуже вдячний їм, а особливо президенту EFA Агнешке Холланд, за ту підтримку, яку вони надавали мені під час ув’язнення.

Сенцов зізнався, що стати членом академії йому пропонували вже двічі. Вперше він отримав запрошення, коли був політв'язнем в Росії, а другий раз – відразу після звільнення.

Реклама

Тепер же режисер вирішив прийняти таке почесне запрошення. Сенцов пояснив, що після прем'єри картини "Носоріг" у Венеції він відбувся як режисер, а не як політв'язень.

Європейська кіноакадемія була заснована в 1988 році в Берліні Інгмаром Бергманом. Організація займається просуванням європейського кінематографа в світі. Серед почесних членів правління значаться Бен Кінгслі, Жанна Моро та інші.

Читайте також:

Реклама

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Найближчі події

Miss Ukraine Universe-2021

15 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Всі обговорюють
Перше інтерв'ю Ані Лорак після 7 років мовчання
Що сказала співачка?
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти