Український телеканал анонсував концерт Шуфутинського 5 вересня. Фанати вимагають 3-го

Коли заслужений артист РФ Михайло Шуфутинський повідомив, що його ювілейний концерт покажуть в Україні, фанати одноголосно зажадали трансляцію 3 вересня, згадавши меми про його популярну однойменну пісню.
Новий пост Шуфутинського в Instagram викликав бурхливу реакцію його шанувальників. Артист написав, що п'ятого вересня о 22:00 на телеканалі "Інтер" покажуть його концерт Love story, прикріпивши уривок відео, в якому він виконує свій хіт.
Шанувальники моментально відреагували жартами про 3-тє вересня.
- "Вчора мене запитали" А який день – 3 вересня? "Кажу – День Михайла Шуфутинського..."
- "Я хочу дивитися це третього вересня!"
- "Чому не 3-го"
- "Скоро знову календар перевертати"
Меми про "3-м вересня" Шуфутинського
Пісня стала популярною кілька років тому, коли в Мережі з'явився мем з фото американського репера Ріка Росса і рядками пісні Михайла Шуфутинського: "Я календарь переверну, и снова 3-е сентября". Обидва артисти виявилися неймовірно схожі, тому шлягер з вуст репера виглядав дуже смішно.
Після цього прихильники артиста почали придумувати та інші жарти на цю пісню, пов'язані з фразою "Я переверну календарь".
Дивіться концерт до 30-річчя незалежності України на телеканалі "Україна" за участю топових українських зірок:
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