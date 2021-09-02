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Український телеканал анонсував концерт Шуфутинського 5 вересня. Фанати вимагають 3-го

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
2 вересня, 16:18
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Знаменитий естрадний співак Михайло Шуфутинський випустив пісню про 3-тє вересня ще в далекому 1993 році, проте популярність трек отримав пізніше, коли Мережею поширилися меми
Михайло Шуфутинський
Михайло Шуфутинський / Фото: Facebook / Михайло Шуфутинський. Офіційна група

Коли заслужений артист РФ Михайло Шуфутинський повідомив, що його ювілейний концерт покажуть в Україні, фанати одноголосно зажадали трансляцію 3 вересня, згадавши меми про його популярну однойменну пісню.

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Новий пост Шуфутинського в Instagram викликав бурхливу реакцію його шанувальників. Артист написав, що п'ятого вересня о 22:00 на телеканалі "Інтер" покажуть його концерт Love story, прикріпивши уривок відео, в якому він виконує свій хіт.

    Шанувальники моментально відреагували жартами про 3-тє вересня.

    • "Вчора мене запитали" А який день – 3 вересня? "Кажу – День Михайла Шуфутинського..."
    • "Я хочу дивитися це третього вересня!"
    • "Чому не 3-го"
    • "Скоро знову календар перевертати"
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    Меми про "3-м вересня" Шуфутинського

    Пісня стала популярною кілька років тому, коли в Мережі з'явився мем з фото американського репера Ріка Росса і рядками пісні Михайла Шуфутинського: "Я календарь переверну, и снова 3-е сентября". Обидва артисти виявилися неймовірно схожі, тому шлягер з вуст репера виглядав дуже смішно.

    Мем "3. вересня" Михайла Шуфутинського
    Мем "3. вересня" Михайла Шуфутинського / Фото: Pikabu

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    Після цього прихильники артиста почали придумувати та інші жарти на цю пісню, пов'язані з фразою "Я переверну календарь".

    Дивіться концерт до 30-річчя незалежності України на телеканалі "Україна" за участю топових українських зірок:

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    Даріна Алєксєєва
    Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

    Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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