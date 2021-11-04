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Українського актора Томусяка випадково внесли до чорного списку Мінкульту. Він відреагував

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
4 листопада, 09:22
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Валентина Томусяка внесли до чорного списку за зйомки у російському фільмі про війну Донбасу "Солнцепек". Актор заявив, що ставлення до картини не має
Валентин Томусяк вперше прокоментував попадання до чорного списку Мінкульту
Валентин Томусяк вперше прокоментував попадання до чорного списку Мінкульту / Фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Український актор Валентин Томусяк вперше прокоментував своє влучення до чорного списку Мінкульту . Він зазначив, що ситуація може негативно позначитися на його репутації та кар'єрі.

За словами Валентина, у фільмі "Солнцепек" він не знімався, з початку війни не був у Росії та не відвідував окупований Крим.

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Актора Валентина Томусяка СБУ випадково оголосила ворогом України
Актора Валентина Томусяка СБУ випадково оголосила ворогом України / Фото: Инстаграм

Дивуюся, що зараз доводиться писати цей пост, і начебто виправдовуватися тим, що я не маю жодного відношення до цього продукту (фільм Сонцепек – прим. ред). Більше того, я з початку війни не був ні в Росії, ні на анексованих територіях, ні в Криму. Не розумію, чому моя кар'єра та репутація зараз під загрозою, як і мій емоційний стан. Чекаю, коли влада країни якнайшвидше виправить цю жахливу помилку і принесуть мені особисті вибачення, – написав Валентин Томусяк у Facebook.

Дружина Томусяка акторка Катерина Тишкевич у Facebook пояснила, звідки пішла інформація про зйомки Валентина в пропагандистському фільмі "Солнцепек".

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк
Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

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Ми тільки завдяки колегам і дізналися, що на сайті кінотеатр (Кино-Театр.Ру – прим.ред), Валік помилково перебуває у списку акторів цього проєкту. Звичайно ж, відразу написали адміністрації сайту кінотеатру, і вони перевіривши ще раз інформацію, Валіка зі списку прибрали, – написала дружина актора.

Нагадаємо, за поданням СБУ Міністерство культури України внесло 32 актори до переліку осіб, які загрожують безпеці країни через зйомки у фільмі про війну на Донбасі – "Солнцепек" . У фільмі історія подається таким чином, що українська армія нібито нападає на Донбас та розв'язує війну.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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