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Помер Народний артист України Євген Федорченко

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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13 січня, 18:41
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Відомий український актор пішов із життя у віці 75 років. У його творчому доробку залишилось понад 100 ролей в театрі і кіно
У Львові помер актор Євген Федорченко.
У Львові помер актор Євген Федорченко. / Фото: Instagram

Євген Федорченко помер 13 січня у Львові. Про трагедію повідомила донька артиста Олена у Facebook.

Таточку. Як же боляче. Люблю, – коротко написала жінка.

Про причини смерті Євгена Федорченко наразі невідомо.

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Актора не стало у віці 75 років.
Актора не стало у віці 75 років. / Фото: Facebook

Олена також додала, що із народним артистом України прощатимуться завтра, 14 січня, о 12:05 у фоє театру ім. Марії Заньковецької, що розташований у Львові. Поховають артиста о 14:00 на Личаківському кладовищі.

Користувачі Мережі висловили слова скорботи та зазначили, що Федорченко був дуже талановитим актором.

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Коротко про Євгена Федорченко

Актор народився 21 червня 1946 року. Він навчався у Самбірському культурно-освітньому училищі, а потім – у Київському державному інституті театрального мистецтва ім. Івана Карпенка-Карого.

З 1971 року Федорченко почав працювати у театрі ім. Марії Заньковецької.

Зазначимо, що у 1992 році акторові дали звання Заслуженого артиста України, у 2006 році – Народного артиста України, а в 2007-му — Майстер сцени.

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Відомо, що Федорченко зіграв понад 100 ролей в театрі і кіно, а ще видав книжку "Я так думаю!".

Актор з'являвся у такий кінострічках – "Мускал", "Карпатське золото", "Час збирати каміння", "Ісус, син Бога живого", "Таємниця Маестро" та "Ганна Герман". Втім, більшу частину життя присвятив театральному мистецтву – "Комедіанти", "Ромео і Джульєтта", "Вистава без антракту" та інших.

Також він гастролював з численними виставами у десятках країн світу, зокрема у Великій Британії, США, Австралії, Німеччині, Франції та Італії.

Раніше ми писали про те, що пішла з життя видавець Vogue UA Олена Чернова. Вона працювала над українською версією журналу з моменту її запуску у 2013 році.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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