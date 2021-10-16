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Померла 73-річна Олена Вовк: що постила у себе в Instagram епатажна модель

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
16 жовтня, 21:46
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73-річна київська тусовщиця і модель Олена Вовк померла в одній з київських міських лікарень
Про смерть Олени Вовк повідомили її друзі
Про смерть Олени Вовк повідомили її друзі / Фото: Instagram

Про смерть 73-річної жінки розповіли її друзі. Олена стала відома завдяки своїми епатажним образам. Вона відвідувала світські заході, брала участі в різних фотосесіях, в тому числі і ню, а також вона вела ТікТок .

В одному з останніх інтерв'ю Олена зізналася, що не відчувала себе бабусею.

Я активна, мене не можна закрити будинку. Тому найгірше, що може статися, це ще один локдаун. Я ніяка не бабуся, мене на лавку біля під'їзду не посадиш, – говорила Вовк в інтерв'ю Київ Live.

І соцмережі Олени Вовк тому доказ.

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Жінка не проти була опублікувати у себе в Instagram відверті знімки.

Олена Вовк: instagram.com/elena.volk2019/

Наприклад, в серпні 73-річна київська тусовщиця відвідала показ театру провокаційною моди "Орхідея".

Олена Волк:https:instagram.com/elena.volk2019/

Ділилася у себе в Instagram кадрами з різних фотоcесій.

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Олена Вовк: instagram.com/elena.volk2019/

Олена Вовк не боялася вибирати для виходів екстравагантні образи.

Олена Вовк: instagram.com/elena.volk2019/

Заради яскравого образу київська тусовщиця не проти була експериментувати із зовнішністю.

Олена Вовк: instagram.com/elena.volk2019/

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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