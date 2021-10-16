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Померла 73-річна епатажна модель і світська левиця Олена Вовк

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
16 жовтня, 18:25
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Вчора Олену Вовк госпіталізували в одну з київських лікарень. Знайомі повідомляли, що вона знаходиться в реанімації
Причина смерті Олени Вовк не уточнюється
Причина смерті Олени Вовк не уточнюється / Фото: Instagram

Причина смерті моделі невідома. На її сторінці в Instagram друзі написали, що Олена пішла з життя, перебуваючи у відділенні реанімації міської лікарні №7.

Ми всі запам'ятаємо її, як яскраву, енергійна і життєрадісну жінку .Елена, нам буде дуже вас не вистачати, – написали друзі жінки, додавши фото зроблене 14 жовтня.

Олена Вовк
Олена Вовк / Фото: Instagram

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Олена Вовк брала участь в показах і фотосесіях, відвідувала нічні клуби, знімалася в кіно і рекламі. Вона завжди вибирала яскраві образи, доповнюючи їх екстравагантним макіяжем.

Олена Вовк / Instagram
Олена Вовк / Instagram
Олена Вовк / Instagram

Вона вела аккаунт в TikTok з 27-річним молодим музикантом Романом Беспаловим.

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Нагадаємо, радянська і українська оперна співачка, народна артистка СРСР Бела Руденко померла у віці 88 років . Причина смерті знаменитої співачки не уточнюється.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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