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Померла знаменита оперна співачка Бела Руденко

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
14 жовтня, 13:16
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Радянська і українська оперна співачка, народна артистка СРСР Бела Руденко померла у віці 88 років. Причина смерті знаменитої співачки не уточнюється
Померла Бела Руденко - знаменитій оперній співачці було 88 років
Померла Бела Руденко - знаменитій оперній співачці було 88 років / Фото: Скріншот з YouTube

Про смерть знаменитої співачки повідомив російський критик Андрій Плахов на своїй сторінці в Facebook.

На 89-му році життя померла видатна оперна співачка Бела Андріївна Руденко, – написав Плахов.

Він також додав відео одного з виступів Бели Руденко.

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Бела Руденко – біографія

Бела Руденко народилася в 1933 році в селищі Боково-Антрацит (Зараз – місто Антрацит) Луганської області Української РСР.

У 1955 році відбувся дебют Бели Руденко на сцені Одеського театру опери і балету. З 1956 року вона була солісткою Київського театру опери і балету ім. Т. Шевченка.

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До 1988 року вона також була солісткою оперної трупи Державного академічного Великого театру в Москві. Руденко співала в таких операх, як "Севільський цирульник", "Руслан і Людмила", "Травіата", "Іван Сусанін", "Царська наречена", "Іоланта" і інших.

Крім СРСР, виступала в багатьох країнах світу – у Франції, Італії, Великій Британії, Швеції, Канаді, Японії, США.

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Бела Руденко завершила свою сольну кар'єру в 1992 році. Після цього вона очолила Фонд розвитку Великого театру, була художнім керівником оперної трупи Великого театру. До 2017 року викладала в Московській державній консерваторії ім. П. І. Чайковського.

Двічі була одружена, в першому шлюбі народила дочку Катерина, у другому – син Теймур.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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