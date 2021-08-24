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В 30 життя тільки починається: зірки шоу-бізнесу вітають з Днем Незалежності України

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
24 серпня, 12:29
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Сьогодні ми всією країною святкуємо 30-річчя проголошення Незалежності України. Своїми привітаннями у цей важливий день в соцмережах діляться Лілія Ребрик, Дзідзьо, Ірина Білик та інші селебрітіс
Українські зірки вітають з 30-річчям Дня Незалежності України
Українські зірки вітають з 30-річчям Дня Незалежності України / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich, instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/dzidzio, instagram.com/bilyk_iryna

Одним з перших в Мережі поділився своїм привітанням Михайло Хома. Артист опублікував в Instagram уривок власного виконання державного гімну.

Люблю тебе всім серцем, всією своєю душею, моя рідна Україно! З Днем Незалежності! – написав DZIDZIO.

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Ірина Білик записала відеозвернення, в якому побажала всім українцям бути щасливими.

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Співачка Злата Огневич опублікувала фото у вишиванці та побажала Україні процвітання:

З Днем Незалежності, моя країно! Ти така молода, амбіційна та прекрасна. Розквітай, моя єдина!

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Наталя Могилевська написала в соцмережі наступне:

Люба подруго, я хочу щоб ти знала, що після 30-ти життя тільки починається!

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Ведучі Анатолій Анатоліч і Лілія Ребрик провели сьогодні святковий ефір "Ранку з Україною" на телеканалі "Україна".

З Днем Незалежності, Україно! Молода, красива, незламна..., – написала в Instagram Лілія Ребрик, поділившись фотографіями в сукні-вишиванці.

MONATIK, якого сьогодні нагородили званням "Заслужений артист України", в своєму вітанні був лаконічний.

Тарас Тополя і його колеги з гурту Антитіла теж поділилися ось такою гарною світлиною у вишиванках.

Красномовне кадр від акторки Ольги Сумської, який вона опублікувала в сторіс.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

Співачка TAYANNA звернулася до українців із дуже зворушливими словами:

Давайте спільно, разом з добрими справами, будемо примножувати авторитет і могутність нашої країни. Нехай не вичерпується джерело нашої віри і любові до рідної землі.

Не менш емоційне привітання від Святослава Вакарчука:

Дякую мамі за те, що дала рідну мову. Дякую татові, за те, що виборов Незалежність. Дякую брату, за те, що поруч зі мною. Дякую дітям, за те, що дають віру в майбутнє. Дякую долі, за те, що в мене є Україна! З Днем Незалежності!

А Тіна Кароль привітала Україну з Днем Незалежності своїм фото.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/stories/tina_karol

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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При всій повазі до легендарності Софії Михайлівни Ротару, після її недавнього виступу на "Новій хвилі" в Сочі - курорті країни-агресора, я б не випускав її на сцену концерту до Дня Незалежності.

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