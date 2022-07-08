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В день прем’єри нової пісні Аліна Паш повідала про трагедію в родині: "Є рани, які не загояться"

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Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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8 липня, 16:48
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Аліна вперше розповіла при яких обставинах загинула її двоюрідна сестра. А ще поділилась, кого зустріла в Литві та що їй сказав батько перед тим як пішов на фронт. Ексклюзив від "Сьогодні"
Аліна Паш презентувала першу пісню після 24 лютого
Аліна Паш презентувала першу пісню після 24 лютого / Фото: Колаж: Сьогодні

Побачити Аліну Паш в Україні зараз майже неможливо. Співачка приймає активну участь в благодійних концертах та змінює країну за країною. Скандал навколо участі у нацвідборі "Євробачення-2022" немов з минулого життя. В теперішньому інтенсивному ритмі Аліна встигає не тільки працювати над новим матеріалом. А ще й знімати кліпи.

Сьогодні, 8 липня, відбувся перший сольний реліз з початку повномасштабного вторгнення армії РФ до України. Англо-українську пісню "Heaven" Alina Pash написана після бомбардування пологового будинку в Маріуполі.

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До мене прийшла думка, що ось, народилося дитя, і воно кілька хвилин як відчуло, що таке "Мама", що таке "життя". А російська ракета одразу все це відібрала… Це не вкладається в голову, все одно не сприймаєш ти цю реальність, це дуже боляче. Тому записала цю пісню, спробувала передати ці почуття, – розповіла "Сьогодні" Аліна.

Про загибель сестри та слова батька

В новій пісні Аліна Паш співає про дітей, про родини. Артистка хоче підтримати батьків, які залишаються на самоті з болем і горем від втрати дитини. "Це є рани, які ніколи не загояться", – каже співачка. І ділиться чорною сторінкою в історії своєї родини.

У 2006 році померла моя двоюрідна сестра. Моя тітка, пам’ятаю, наголошувала на тому, що ніхто з родини не може зрозуміти її. Ніхто з сім’ї не розуміє, як це, хоронити свою дитину. Сестрі було тоді 18. Вона загинула в автокатастрофі, – поділилася потаємним Паш.

В інтерв’ю Аліна згадала і про перші 2 тижні війни. Для співачки вони були як один нескінченний сон, мара. Емоційно було дуже складно усвідомлювати, що це є реальність. Зібратися докупи Аліні Паш було складно, але найбільше в цьому допоміг імпульс від її батька.

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Перед тим, як він пішов добровольцем захищати Україну та поїхав на фронт, в нашу крайню спільну вечерю він сів зі мною серйозно говорити й сказав: "Аліно, ти ж свідомо обрала бути артисткою, нести змісти свого серця крізь музику. То, будь ласка, не зупиняйся це робити. Ти зараз дуже потрібна своїй країні. Роби справу, яку ти обрала". І мене це справді дуже сильно надихнуло і дало можливість зрозуміти, що ті тяжкі емоції варто віддавати туди, де можна трансформувати їх в благо. І я зрозуміла, що в піснях мені потрібно більше розповідати про те, що саме відбувається зараз в Україні, ширити правду, – каже Аліна.

Аліна Паш з батьками. Фото: менеджмент співачки

Про пісню "Heaven" та зйомки кліпу

Нову композицію Alina Pash записала в Литві, в поселенні Кернаве, середньовічній столиці Литовського князівства. Там вона з командою і відзняла відеокліп.

Неймовірне, дуже надихаюче місце! Тихе. Ліси під захистом ЮНЕСКО. Саме там я завершила пісню, дописала її. Саме там ми відзняти відеокліп. У зйомках брала участь родина, яка тікала з окупації з Херсонської області. З ними ми познайомились випадково на вулиці Кернаве. Також знімалася родина моєї подруги. Тобто всі на якихось людських, волонтерських засадах, тому що всім нам, людям, які брали участь в зйомках, максимально небайдужі історії дітей, – ділиться спогадами Аліна.

Кадри з кліпу "Heaven"

Аліна Паш дуже хотіла б мати сім’ю та кількох діточок. В них вона бачить безвинні та чисті душі, які випромінюють світло. За допомогою якого з’являється можливість очиститись.

В мене багато племінників. Я постійно контактую з дітьми, я люблю це. Тому, мабуть, перша пісня вийшла рефлексією саме на дитячу тему. Але в той період, коли я писала цю пісню, написала ще й кілька інших, які зовсім скоро всі зможуть почути. Я рада, що нарешті можу знову випускати музику, знову говорити крізь творчість, тому що це є мій найголовніший рупор, – підсумувала Аліна.

І поки кліп на пісню "Heaven" набирає обертів в YouTube та на інших майданчиках, Alina Pash готується до нового благодійного концерту з зірками українського шоу-бізнесу в Ізраїлі. 11 липня співачка запалить з колегами та акторами студії "Квартал 95" у Тель-Авіві.

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Нагадаємо, сьогодні відбулась прем’єра нової пісні і у Артема Пивоварова.

Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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