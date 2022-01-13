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В якій вірі Камалія виховує своїх дочок від мільярдера-мусульманіна

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Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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13 січня, 12:28
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У 2013 році у співачки Камалії та її чоловіка, британського мільярдера пакистанського походження Мохаммада Захура, народилися доньки – двійнята Арабелла та Мірабела. Чи ходять дівчата у мечеть і які свята вони відзначають?
Камалія розповіла про релігію у її сім'ї
Камалія розповіла про релігію у її сім'ї / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Незважаючи на те, що заради чоловіка українська співачка Камалія, яка раніше шокувала своїм графіком, прийняла іслам, доньки артистки частіше святкують Різдво та Великдень, ніж мусульманські свята. Декілька років тому співачка стверджувала, що чоловік наполягав на тому, щоб доньки прийняли іслам і заборонив дружині хрестити дітей.

"Сьогодні" дізналися у артистки, як вона говорить з дітьми про релігію та яка віра їм ближча.

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Я розповідаю як є. Якщо порівнювати іслам та православ'я, то наша релігія вона старша, давніша. Навіть коли ми читаємо Коран, там багато разів згадується Христос. І в нас вважається, що Ісус Христос – це Син Божий, а вони вважають, що це пророк, як Мухаммед, а головний в мусульман саме він, – говорить Камалія.

Камалія розповіла, як говорить із дітьми про релігію
Камалія розповіла, як говорить із дітьми про релігію / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

За словами артистки, дівчаткам ближчі православні традиції. У соцмережах співачка нерідко публікує пости та фото зі святкування Великодня та Різдва.

Вони не були у мечеті. Вони більше святкують християнські свята, ходять зі мною до церкви, знають молитви напам'ять. Є Біблія для дітей, ми її кілька разів прочитали. Так само як і Коран. І слід пояснювати дітям, що таке релігія. Я їм поясню, що Бог один. Кажу, що у кожного народу своя релігія, просто Бога по-різному називають, – пояснює Камалія.

Ймовірно, коли дівчатка стануть старшими, вони самі вирішать, яка релігія їм ближча.

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Раніше Камалія разом з 8-річними доньками робили процедури для омолодження.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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