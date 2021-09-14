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У Києві назвали кращих блогерів: на церемонії були Никитюк, Могилевська, NK

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
14 вересня, 09:05
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Агенція WhyNot? Enot вчора в Києві вручила нагороди кращим блогерам України. У трьох номінаціях переміг Антон Птушкін, йому трохи поступилася Надя Дорофєєва
Як пройшла церемонія нагородження кращих блогерів України
Як пройшла церемонія нагородження кращих блогерів України / Фото: instagram.com/thejerryheil, instagram.com/mashukovsky

На блогерській тусовці в готелі Fairmont Kyiv зібралися не тільки інфлюєнсери, а й артисти. Ведучим церемонії був Володимир Остапчук, для гостей співали гурт Kazka, дует TVORCHI і Наталя Могилевська.

Леся Нікітюк прийшла на івент в помаранчевій сукні з вирізом на нозі. Ведуча представляла переможця в номінації food-блогер – Євгенія Клопотенка.

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Jerry Heil і Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/stories/thejerryheil

Співачка і блогерка Jerry Heil хоч і не забрала жодної статуетки, зате сфотографувалася з Никитюк і alyona alyona.

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Kalush, alyona alyona і Jerry Heil Фото: instagram.com/stories/thejerryheil

До речі, блогером року став "холостяк" Нікіта Добринін, та нагороду замість нього забрала його дружина Даша Квіткова, так як сам Нікіта зайнятий зйомками власного тревел-шоу.

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Даша Квіткова / Фото: instagram.com/stories/kvittkova

Настя Каменських з піснею Elefante перемогла в номінації TikTok трек року.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/stories/kamenskux

Всі переможці премії блогерів року від WhyNot?Enot

Instagram:

  • Блогер року – Микита Добринін
  • Блогерка року – Таня Парфільева
  • Медіа-блогер – Надя Дорофєєва
  • Інстамама – Христина Шаркад
  • Б'юті – Ліза Краснова
  • Z-блогер – Пупсі Кіра
  • Розважальний блог – Антон Скуратов
  • Lifestyle – Саба Мусіна
  • Висхідна зірка – Луладжа Олегівна
  • Visual – Саша Чистова
  • Мода – Аліна френдів
  • Бізнес – Лера Бородіна
  • Їжа – Євген Клопотенко
  • Тревел – Антон Птушкін
  • Мікроінфлюенсер – Марк Лівін


TikTok:

  • Тіктокер року – Олег Машуковскій
  • Контент-мейкер – Настя Захандревіч
  • Трек – Elefante – NK
  • Зірка – Надя Дорофєєва


YouTube:

  • YouTube-блогер року – Антон Птушкін
  • Інтерв'юер – Маша Єфросиніна
  • Пародія – чотко Паца
  • Шоу – "Педан може"
  • Тревел – Антон Птушкін

Огляд Instagram-профілів зірок дивіться у ролику:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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