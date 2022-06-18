Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни 👍 Євродесант у Києві: підсумки
СЬОГОДНІ Зірки Українські

У перервах між обстрілами: Олександр Положинський написав на фронті пісню про волонтерів (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 червня, 09:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Екслідер гурту "Тартак" зараз перебуває у лавах ЗСУ. Проте музикант не забуває про свою співочу кар'єру
Олександр Положинський присвятив пісню волонтерам
Олександр Положинський присвятив пісню волонтерам / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Ще напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олександр Положинський підписав контракт на проходження військової служби в лавах ЗСУ. Зараз же артист перебуває на фронті, де боронить Батьківщину разом зі своїми побратимами.

Дням музикант " у перервах між обстрілами" заспівав пісню про волонтерів, які невпинно допомагають нашим воїнам та постраждалим людям. Відповідне відео Положинський опублікував в Instagram.

Реклама

Артист зазначив, що пісню він давно написав, але не встиг записати її у студії. Тож поки артист занотував її у себе на телефоні.

Співак подякував волонтерам за важку й невтомну працю та підтримку.

Реклама

Фанати вже оцінили новий трек артиста і відмітили в певній мірі романтичний формат:

  • Чути і без музики – такий ритм чисто Сашка Положинського.
  • Класний і збоку навіть романтичний формат. Але щиро Вам бажаю, найближчим часом знову записувати у студії, і ніколи більше – у військовій формі.
  • Сашко Положинський – справжній український чоловік. Завжди у справі і при справі! Супер!
Скріншот Instagram

Зазначимо, що Олександр Положинський час від часу ділиться з фанатами подробицями життя на фронті. А нещодавно музикант опублікував оптимістичне відео, де він разом з побратимами танцює під композицію "Моєї дискотеки треки".

Реклама

Таким чином, артист показав, що наші захисники не втрачають почуття гумору та силу духу. Тож очевидно, що перемога за нами!

Нагадаємо, що в травні Олександр Положинський відзначив 50-річчя. Свій ювілей артист планував відзначати інакше, але для нього в пріоритеті – захист України та народу.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти