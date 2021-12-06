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У поліції підтвердили, що екс-Холостяк Михайлюк збив людину

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
6 грудня, 21:17
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У поліції міста Києва прокоментували аварію за участю учасника проєкту "Холостяк" Максима Михайлюка, де серйозно постраждав пішохід
Поліція підтвердила ДТП з Михайлюком
Поліція підтвердила ДТП з Михайлюком / Фото: YouTube / Новини LIVE

У МВС журналістам сайту "Сьогодні" підтвердили інформацію про ДТП, у якому екс-Холостяк збив пішохода.

Така ДТП була. Потерпілого пішохода госпіталізовано з травмою голови. На місці працювала слідчо-оперативна група, – повідомили нам у відомстві.

Однак у поліції не спростовують, але й не підтверджують той факт, що пішохід несподівано для водія вибіг на проїжджу частину вулицею Бойчука.

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Жодної додаткової інформації про те, що сталося, немає. Про причетність Михайлюка до аварії стало відомо з сюжету новин "Новини.Live". Варто зазначити, що прізвище пілота та його публічність у сюжеті не згадують.

Скриншот – відео

У своїх соціальних мережах Михайлюк також не розповідає про аварію.

Що сталося?

Увечері 4 грудня Максим Михайлюк випадково збив пішохода у Печерському районі Києва. Як розповів сам водій, чоловік раптово вибіг на проїжджу частину та потрапив під колеса автомобіля Михайлюка.

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Під час зіткнення чоловік отримав багато серйозних травм. Наразі він перебуває у важкому стані в одній із столичних лікарень.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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