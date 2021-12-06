У поліції підтвердили, що екс-Холостяк Михайлюк збив людину

У МВС журналістам сайту "Сьогодні" підтвердили інформацію про ДТП, у якому екс-Холостяк збив пішохода.
Така ДТП була. Потерпілого пішохода госпіталізовано з травмою голови. На місці працювала слідчо-оперативна група, – повідомили нам у відомстві.
Однак у поліції не спростовують, але й не підтверджують той факт, що пішохід несподівано для водія вибіг на проїжджу частину вулицею Бойчука.
Жодної додаткової інформації про те, що сталося, немає. Про причетність Михайлюка до аварії стало відомо з сюжету новин "Новини.Live". Варто зазначити, що прізвище пілота та його публічність у сюжеті не згадують.
Далі по темі
У своїх соціальних мережах Михайлюк також не розповідає про аварію.
Що сталося?
Увечері 4 грудня Максим Михайлюк випадково збив пішохода у Печерському районі Києва. Як розповів сам водій, чоловік раптово вибіг на проїжджу частину та потрапив під колеса автомобіля Михайлюка.
Під час зіткнення чоловік отримав багато серйозних травм. Наразі він перебуває у важкому стані в одній із столичних лікарень.
Більше новин про зірок:
- Андрій Федінчик вибачився за бійку та розповів про психологічні проблеми
- Макс Барських розповів про нелегке дитинство: Батьки билися і принижували одне одного
Філіпа Кіркорова можуть заарештувати - у співака близько 90 штрафів за порушення правил дорожнього руху