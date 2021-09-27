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В останній момент я втекла з лікарні, – Lida Lee вперше заговорила про збільшення грудей

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
27 вересня, 14:26
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Популярна співачка зізналася, що деякий час комплексувала через маленькі груди і це привело її в клініку пластичної хірургії. Lida Lee готова була лягти під ніж, щоб змінити свої форми
Lida Lee хотіла збільшити груди, але передумала перед операцією
Lida Lee хотіла збільшити груди, але передумала перед операцією / Фото: Lida Lee

За словами колишньої бек-вокалістки Монатика Lida Lee, комплекси у неї з'явилися через те, що багато людей говорили їй про те, що у неї маленькі груди. Згодом артистка почала погоджуватися з цим.

Так вона потрапила в кабінет пластичного хірурга. Lida Lee вирішила збільшити груди, але цього не сталося – вона втекла ще до початку операції.

Декілька років тому я прийшла на операцію по збільшенню грудей. Я дуже часто чула "У тебе замалі груди" і я почала в це вірити. Була вже дата операції, я приїхала, мала була лягти під ніж, але в останній момент я просто побігла з лікарні, тому що мені стало страшно, – розповіла співачка в четвертому ефірі "Танців з зірками".

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Зараз Ліда Лі не шкодує про своє рішення, вона полюбила своє тіло і її не турбує думка інших людей про її зовнішність.

Це моє тіло і яким би воно не було, для мене воно найкраще, – додала Lida Lee.

Раніше блогерка Софія Стужук зважилася на пластичну операцію грудей. Колишні форми не подобалися дівчині, вона намагалася з ними змиритися і полюбити себе багато років. Та зрештою вирішила оперуватися.

Софія зізналася, що операція була дуже болючою, та незабаром показала результати процедури, заявивши, що задоволена собою і тепер відчуває себе більш впевнено.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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