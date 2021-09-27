В останній момент я втекла з лікарні, – Lida Lee вперше заговорила про збільшення грудей

Популярна співачка зізналася, що деякий час комплексувала через маленькі груди і це привело її в клініку пластичної хірургії. Lida Lee готова була лягти під ніж, щоб змінити свої форми

Lida Lee хотіла збільшити груди, але передумала перед операцією / Фото: Lida Lee

За словами колишньої бек-вокалістки Монатика Lida Lee, комплекси у неї з'явилися через те, що багато людей говорили їй про те, що у неї маленькі груди. Згодом артистка почала погоджуватися з цим.

Так вона потрапила в кабінет пластичного хірурга. Lida Lee вирішила збільшити груди, але цього не сталося – вона втекла ще до початку операції.

Декілька років тому я прийшла на операцію по збільшенню грудей. Я дуже часто чула "У тебе замалі груди" і я почала в це вірити. Була вже дата операції, я приїхала, мала була лягти під ніж, але в останній момент я просто побігла з лікарні, тому що мені стало страшно, – розповіла співачка в четвертому ефірі "Танців з зірками".

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Зараз Ліда Лі не шкодує про своє рішення, вона полюбила своє тіло і її не турбує думка інших людей про її зовнішність.

Це моє тіло і яким би воно не було, для мене воно найкраще, – додала Lida Lee.

Раніше блогерка Софія Стужук зважилася на пластичну операцію грудей. Колишні форми не подобалися дівчині, вона намагалася з ними змиритися і полюбити себе багато років. Та зрештою вирішила оперуватися.

Софія зізналася, що операція була дуже болючою, та незабаром показала результати процедури, заявивши, що задоволена собою і тепер відчуває себе більш впевнено.

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