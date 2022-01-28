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У Росії захейтили Данилка за пісню "Батько наш – Бандера": "Ніби в душу плюнув"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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28 січня, 12:48
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Днями до Мережі потрапило відео, як Андрій Данилко на сцені Палацу "Україна" виконав патріотичну пісню
Андрія Данилка в Росії захейтіли за пісню про Бандеру
Андрія Данилка в Росії захейтіли за пісню про Бандеру / Фото: Dizelstudio

Не дивно, що відео викликало резонанс. Сам артист заявив, що заспівав пісню на сцені через її популярність у TikTok. Він не вкладав жодного політичного чи військового підтексту у це виконання.

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Проте таку імпровізацію Данилка обговорюють не лише в Україні, а й у Росії. Звісно, росіяни не оцінили пісню. У коментарях під відео вони заявляють, що розчарувалися в артисті.

  • "Ех ти, Андрюшо, що ж ти наробив? Цією піснею ти перекреслив усю народну любов до тебе! Для мене такого артиста, людини більше не існує"
  • "Сумно. Облив г*вном всі світлі спогади з дитинства про нього, солдатика, міліціонера, а СВ-шоу ... Ніби в душу плюнув"
  • "Як таке можна взагалі співати? Розчарування у Сердючці"
Скріншот: YouTube
Скріншот: YouTube
Скріншот: YouTube

Як пише "Газета.ру", депутат Держдуми Андрій Бородай запропонував заборонити Андрію Данилку в'їзд до Росії.

Істоті на ім'я Вєрка Сердючка все дозволено. Реагувати якось серйозно на це я не став би. Хоча в'їзд у країну не завадить заборонити. Хоча б із тієї причини, що у нас своїх недоумків вистачає.

Нагадаємо, Андрій Данилко не вперше потрапляє в скандал у Росії. Коли артист виступав на "Євробаченні-2007", росіяни в конкурсній пісні почули слова не "лаша тумбай", а "Раша, гудбай!". Після цього концерти артиста у Росії опинилися під забороною.

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Раніше Ігор Кондратюк згадав, як Андрій Данилко хвалив російського президента.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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