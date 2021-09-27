У Мережі обурені голою сукнею вокалістки KAZKA: Ганьба костюмерам!

Минулого вечора зіркові учасники танцювального шоу демонстрували свої успіхи в танцях латиноамериканської програми. Олександрі Зарицькій і Юрію Мєшкову довелося виконати румбу.
Надихнувшись фільмом "Від заходу до світанку", костюмери одягли вокалістку групи KAZKA в дуже відверте вбрання – напівпрозорий комбінезон і пишну спідницю. Дивіться, як це було.
Олександра Зарицька та Юрій Мєшков – Румба – Танці з зірками 2021
Пара отримала за свій танець 30 балів від журі і достатню кількість голосів глядачів, щоб залишитися в проекті.
Але в Мережі з самого ранку обговорюють не успіх Юри і Саші а неоднозначну сукню артистки. Ось, що пишуть в коментарях:
- "Хто придумав цей костюм? Ви осоромилися з ним, кошмар"
- "Хто пошив цей костюм їй, ппц. Все інше відмінно"
- "Ну, це не вампирша, звичайно. Але в цілому непогано. Костюм шопопало"
- "Це не сукня і не костюм, а вульгарний скафандр"
- "Боліла за Сашу, але... Хто її сьогодні одягнув у цей жахливий костюм? Це просто диверсія проти Саші. Ганьба костюмерам! Майте совість!"
Раніше Олександра Зарицька зізналася, що мала танцювати з іншим партнером, але незадовго до прем'єри шоу відмовилася від нього. Пізніше стало відомо, що мова йшла про Олександра Прохорова, який раніше вже брав участь у "Танцях з зірками".
Прохорову не сподобалося, як Зарицька подає ситуацію ЗМІ і він висловився з цього приводу.
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