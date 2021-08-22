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В Україну приїхала зірка Вікінгів: що про неї відомо і чому від неї в захваті Притула

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
22 серпня, 09:00
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Сергій Притула та Леся Нікітюк із захопленням розповіли своїм підписникам, що в Києві зараз перебуває Кетрін Винник. Хто вона така – розповідаємо і показуємо в матеріалі
В Україну прибула актриса Кетрін Винник з серіалу "Вікінги"
В Україну прибула актриса Кетрін Винник з серіалу "Вікінги" / Фото: instagram.com/katherynwinnick

Кетрін Винник опублікувала у себе в Instastories декілька світлин, зроблених в Києві. Акторка позувала на тлі Софійського собору, а також Андріївської церкви.

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Кетрін Винник в Києві / Фото: instagram.com/stories/katherynwinnick

У соцмережі акторка опублікувала фото з батьками, повідомивши, що святкує 50-ту річницю їхнього весілля.

Кетрін Винник з батьками в Києві / Фото: instagram.com/stories/katherynwinnick
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Знімок із українським прапором Кетрін підписала: "My Motherland" (Моя батьківщина – англ.), додавши геотег Україна.

Фото: instagram.com/stories/katherynwinnick

На цю сторіс зірки одразу відреагував Сергій Притула, який заговорив англійською, зізнавшись, що він великий фанат Кетрін Винник і попросив її зателефонувати йому.

Сергій Притула великий фанат Кетрін Винник / Фото: instagram.com/stories/siriy_ua
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Леся Ніктюк теж розповіла фоловерам, що дізналася про приїзд Кетрін з її Instagram. Ведуча сказала, що буде шукати улюблену акторку в місті.

Леся Нікітюк теж фанатка Кетрін Винник / Фото: instagram.com/stories/lesia_nikituk

Хто така Кетрін Винник

Кетрін Винник – канадська акторка українського походження. Її справжнє ім'я – Катерина Вінницька. Батьки Кетрін багато років тому емігрували до Канади, а її дідусь, Володимир Винницький, був січовим стрільцем.

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З 6 до 17 років Кетрін була скаутом в організації "Пласт" і навчалася в українській школі в Торонто. У неї чорний пояс 3 дан з тхеквондо та 2 дан з карате.

Кінокар'єра Кетрін почалася наприкінці 90-х. Акторської майстерності вона навчалася у Нью-Йорку і вже зараз в списку її кіноробіт більше 40 картин, зокрема й серіалів.

Кетрін Винник відзначилася в серіалах "Доктор Хаус", "Мислити як злочинець" і "Вікінги", де вона зіграла роль Лагерти.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було якихось очікувань з приводу цього концерту... У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але в роботі артиста завжди є момент, коли ти повинен зібрати себе в кулак і йти далі.

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