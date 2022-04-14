В ваш будинок прилетіло: українські зірки, яких окупанти залишили без житла

Твій дім – твоя фортеця, але не коли до нього увірвалася нещадна війна

Ігор Кондратюк/Ілона Гвоздьова/Валерій Харчишин / Фото: Колаж: Сьогодні

Ворожі ракети позбавили багатьох українців даху над головою. До вторгнення росії в Україну хореографка Ілона Гвоздьова з чоловіком та дітьми жили у приватному будинку під Києвом, але на початку березня рашисти розбомбили їхнє житло. А після під обстріл потрапив і автомобіль сімейства.

Всі живі. Але дім, на жаль, не підлягає ремонту. Його просто треба демонтувати. Всі наші автівки, які стояли, також постраждали. Перше, що нас заспокоїло, коли мати подзвонила чоловікові моєму і сказала, дому вже нема. Але ми зраділи перш за все, тому що значить що всі живі, – поділилася про пережите Ілона Гвоздьова в інтерв'ю Зірковому шляху в YouTube.

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Віка Сміюха була однією з перших, у чий дім прилетіла ворожа ракета і зруйнувала його. Найжахливіше, що у помешканні в той час були її батьки.

Бомба потрапила на кухню пробила стелю та підлогу. Отака у нас війна з росією. Тепер у нас немає вдома. Війна є війна, – розповідала екс-учасниця "НЕАНГЕЛІВ".

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На щастя, батьки співачки живі. Зірка відразу організувала для них евакуацію, а в Instagram написала про пережите:

Моя сім'я постраждала! Благо, живі. Але снаряд потрапив у квартиру, де знаходилися батько та мати. Богом відвело. На відео в каруселі побачите дорогі мені місця, а також мого тата та маму, які дивом вижили. Я у столиці. Я не втекла. Я не роблю прямих ефірів з моїм ридаючим обличчям на весь екран. Мені треба заспокоїтись.

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Віка з "НЕАНГЕЛІВ" ледь не втратила батьків / Скріншот із YouTube

27 березня залишився без житла фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин. У цого дім на Київщині прилетів снаряд окупантів. Від нового гарного будинку залишилося лише згарище.

Цей будинок під Гостомелем – частина мого життя. В ньому виросли і жили троє моїх синів. Я будував його за всі гроші, шо я заробляв. Я боровся за нього, коли у мене відбирали землю, коли намахували будівельники шахраї – перебудовував майже усе. Нещодавно я побудував поруч будиночок для батьків, що виявили бажання переїхати. На останні гроші. Батьки не переїхали. Не встигли. Вчора він повністю згорів. Орки влучили в нього, – написав про те, що сталося Валерій.

Не оминули ворожі снаряди й будинку продюсера Ігоря Кондратюка. Його житло обстріляли в його день народження. Подарунок від про "рятівників".

Дружина Ігоря впевнена, що це не випадковість. На її думку, рашисти стежили за постами Кондратюка у соцмережах.

Зрозуміло, що навряд чи хтось із росіян читає мій Facebook, але, може, наводчики читають, диверсійні групи, не знаю. Принаймні вона (дружина Ігоря – ред.) так вважає. І ще деякі мої друзі кажуть: "Ну, Васильович, звичайно, це може бути пов'язане". Така історія, але факт залишається фактом – через 15 хв після того, як пост побачив світ у ФБ, мені зателефонувала сусідка і сказала: "Щойно в ваш будинок прилетіло".

У тому самому посту Кондратюк просив своїх підписників донатити на допомогу ЗСУ.

Окупанти обстріляли і спалили вщент будинок режисера "Орла та решки" Євгенія Синельникова в Бучі.

Було страшно, коли вперше почув, як стріляють за моїм парканом. Тоді було страшно. І звичайно, цей винищувач, коли він випустив ракети і нам дуже пощастило, що не пряме потрапляння в будинок, а трохи далі, – розповідав Євген.

А коли йому з сім'єю вдалося втекти – хату захопили та спалили. Вигоріло все. Залишилася лише пам'ять на фото.

Раніше ведучий Андрій Бідняков показав, на що перетворили окупанти Маріуполь.

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