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Вакарчук на концерті ОЕ прокоментував народження сина

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
20 вересня, 15:10
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У Львові відбувся концерт гурту "Океан Ельзи", куди пускали тільки вакцинованих або з негативним ПЛР-тестом. Святослав Вакарчук зі сцени вперше розповів про свою дитину
Святослав Вакарчук прокоментував народження своєї дитини
Святослав Вакарчук прокоментував народження своєї дитини / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Про те, що у 46-річного лідера "Океану Ельзи" і колишнього народного депутата України Святослава Вакарчука народився син, стало відомо наприкінці літа. Хлопчика назвали Іваном – на честь батька Святослава Вакарчука.

ЗМІ припускають, що мамою дитини може бути виконавча продюсерка продакшену Radioactive Films 39-річна Євгенія Яцута. Сам Вакарчук не коментує ці чутки.

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На концерті у Львові на честь 360-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка лідер ОЕ вперше заговорив з публікою про сина.

В українських сім'ях, як і в багатьох інших сім'ях, батьки намагаються не афішувати своє особисте життя, щоб дати дітям в перший час повноцінно встати на ноги без зайвої уваги. Я дотримуюся цих традицій, думаю, всі українці мене в цьому розуміють, – сказав шанувальникам Вакарчук.

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У червні цього року Святослав Вакарчук розлучився зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою. Вони прожили разом 20 років, але спільних дітей не мали.

Причину розриву Вакарчук не назвав, проте незабаром після цієї новини з'явилися чутки, ніби в артиста вже з'явилася інша жінка.

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Про зіркових татусів та їхніх дочок дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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