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Святослав Вакарчук: перемога станеться так швидко, що ми й не уявляємо

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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21 квітня, 15:10
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Українці дають відсіч одному з найпідступніших та найсильніших у військовому плані ворогові. Все краще, ніж здається! – в цьому переконаний фронтмен культового українського рок-гурту "Океан Ельзи", а нині потужний волонтер Святослав Вакарчук
Знаменитий музикант назвав умову, що приближає нашу перемогу
Знаменитий музикант назвав умову, що приближає нашу перемогу / Фото: открытые источники

Музикант також назвав умову, за якої, на його думку, перемога може настати набагато швидше, ніж можна собі уявити. Про це він розповів телеведучій Людмилі Добровольській в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

Багато людей психологічно втомилися, адже вже понад два місяці важкої ситуації, констатує Святослав Вакарчук. Відомий музикант розповідає, що кожен день наразі чує питання: боже, коли це все скінчиться?

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Особливо від тих, хто знаходиться далеко від лінії фронту. Це те питання, мені здається, яке не можна собі задавати. Воно сушить нас зсередини і деморалізує,

- говорить волонтер.

Він переконаний, що це питання слід викинути зі свого обігу.

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Виглядає так, ніби все погано. Але все – краще. Ми даємо відсіч одному із найпідступніших і найсильніших у військовому плані ворогові, який прийшов знищити нас, а насправді, ми нищимо його на нашій землі,

- підкреслює Вакарчук.

На його думку, питання, яке кожен із нас має собі задавати щовечора перед сном, - що я сьогодні в цей день зробив для перемоги.

Якщо кожен із нас задасть собі це питання і отримає на нього позитивну відповідь, то 40 мільйонів позитивних відповідей на це питання наблизять нашу перемогу так, що вона настане набагато швидше, ніж ми собі можемо уявити!

- резюмував музикант.

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Він уточнив, що діяти на нашу спільну перемогу здатні не тільки воїни на передовій, медики, рятувальники, журналісти, представники влади, в тому числі, окупованих міст, що не переходить на бік окупантів, волонтери, фермери тощо.

Цей список безмежний. Головне робити щось конкретне, що осмислено посилює країну. І тоді перемога настане швидше, ніж ми навіть думаємо,

- наполягає Святослав Вакарчук.

Також сьогодні обговорюють перші одкровення Наді Дорофєєвої про розлучення з Дантесом.

Нагадуємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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