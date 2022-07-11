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Валерій Харчишин прокоментував мовчання Олега Винника. Що сказав фронтмент "Другої Ріки"?

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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11 липня, 10:15
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Музиканта, як і шанувальників хіта про вовчиць, непокоїть зникнення Винника. Що думає про мовчання колеги Валерій – читайте у матеріалі
Валерій Харчишин прокоментував мовчання Олега Винника
Валерій Харчишин прокоментував мовчання Олега Винника / Фото: прес-служба,

Мовчання Олега Винника у соціальних мережах стало здивуванням для його мільйонної аудиторії. Нещодавно Оля Полякова заявила, що співак серйозно хворий і тому не виходить на зв'язок.

Валерій Харчишин також прокоментував ситуацію, що склалася з Винником, в ефірі телемарафону.

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Сподіваюся, що він живий і здоровий, але це дивно. Напевно, є окрема група виконавців, які вважають, що повернеться. Вони сподіваються і моляться, щоб українці мали коротку пам'ять. Це наша національна трагедія – швидко забувати все, – сказав фронтмен "Другої Ріки".

Також музикант зазначив, що у репертуарі співака дуже багато пісень російською мовою. На думку Харчишина, після війни співаку буде непросто розлучитися зі своїми хітами.

Ті люди, які прикипіли душею і серцем, і струнами до цього, їм складно це викорінювати в собі, цього москаля, – сказав Харчишин. – Музиканти певною частиною повії, маю на увазі, що вони продають те, що роблять. Але є сентиментальні, які не можуть викоренити все це.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни в Україні Олег Винник записав відеоповідомлення, яке адресував матерям російських солдатів, які прийшли на українські землі вбивати, ґвалтувати та грабувати українців.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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