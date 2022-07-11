Валерій Харчишин прокоментував мовчання Олега Винника. Що сказав фронтмент "Другої Ріки"?

Мовчання Олега Винника у соціальних мережах стало здивуванням для його мільйонної аудиторії. Нещодавно Оля Полякова заявила, що співак серйозно хворий і тому не виходить на зв'язок.
Валерій Харчишин також прокоментував ситуацію, що склалася з Винником, в ефірі телемарафону.
Сподіваюся, що він живий і здоровий, але це дивно. Напевно, є окрема група виконавців, які вважають, що повернеться. Вони сподіваються і моляться, щоб українці мали коротку пам'ять. Це наша національна трагедія – швидко забувати все, – сказав фронтмен "Другої Ріки".
Також музикант зазначив, що у репертуарі співака дуже багато пісень російською мовою. На думку Харчишина, після війни співаку буде непросто розлучитися зі своїми хітами.
Ті люди, які прикипіли душею і серцем, і струнами до цього, їм складно це викорінювати в собі, цього москаля, – сказав Харчишин. – Музиканти певною частиною повії, маю на увазі, що вони продають те, що роблять. Але є сентиментальні, які не можуть викоренити все це.
Нагадаємо, на початку повномасштабної війни в Україні Олег Винник записав відеоповідомлення, яке адресував матерям російських солдатів, які прийшли на українські землі вбивати, ґвалтувати та грабувати українців.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"