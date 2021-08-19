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Зірки телебачення відкрили сімейні фотоархіви – милота до сліз (фото)

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
19 серпня, 17:20
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У Всесвітній день фотографії, який щорічно відзначається 19 серпня, ведучі новин "Сьогодні" на каналі "Україна" поділилися фотографіями, які бережуть з любов'ю і трепетом
Ведучі каналу «Україна» показали самі милі фотографії
Ведучі каналу «Україна» показали самі милі фотографії / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Фотознімки, у яких сьогодні свято, здатні відобразити в пам'яті важливі події, особливі моменти життя і цінні спогади, впевнені ведучі телеканалу "Україна". Ведуча Марина Кухар каже, що любить згадувати емоції, які відображені на фото:

Років до чотирьох Аня любила сидіти на шиї в буквальному сенсі. І чомусь відразу заливалася сміхом. Це було дзвінко, голосно і дуже заразливо. Ніколи в житті так щиро і безтурботно не сміялася. Ніби сама поверталася в дитинство.

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Ведуча Марина Кухар з донькою
Ведуча Марина Кухар з донькою / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А ведуча Анна Панова згадує, як на першій фотосесії втрьох з дочкою Міланою, якій було всього 4 місяці і вони з чоловіком потроху звикали до ролі батьків:

До року Мілки ці фотографії були тільки для сімейного архіву. Цей сімейний портрет висить у нас вдома на стіні. Тепер маля вже показує на фото і каже "ма", "па", і на себе теж говорить "Ма", тому що поки не може вимовити своє ім'я повністю.

Ведуча Анна Панова з сім'єю
Ведуча Анна Панова з сім'єю / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ведучий Ігор Пупков показав не сімейна фото, але не менш цінне для нього. На фото зображена Австралія, місто Сідней і ця поїздка для нього – здійснення заповітної мрії:

Мрія потрапити саме сюди була з дуже глибокого дитинства. Я пам'ятаю, коли по телебаченню транслювали один серіал знятий в Сіднеї. І тоді я закохався в красу цього міста.

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Ведучий Ігор Пупков в Сіднеї
Ведучий Ігор Пупков в Сіднеї / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А ведуча Юлія Галушка розповіла про улюблене сімейне фото з дочкою, яке було зроблене по дорозі додому з Черкас, де живуть її батьки:

Кінець липня 2021, десь на Київщині. Теплий літній вечір, захід, зі мною – рідні: дочка в кадрі, чоловік з фотокамерою – за кадром, навіть пес сидить і смирно спостерігає (він фотографуватися не любить). Цей стан умиротворення зафіксувалося в фотографії і буде зігрівати нас зимовими вечорами.

Ведуча Юлія Галушка з дочкою
Ведуча Юлія Галушка з дочкою / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Раніше ми розповідали, коли літні Спаси в 2021 році в Україні.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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