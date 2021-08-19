Зірки телебачення відкрили сімейні фотоархіви – милота до сліз (фото)

Фотознімки, у яких сьогодні свято, здатні відобразити в пам'яті важливі події, особливі моменти життя і цінні спогади, впевнені ведучі телеканалу "Україна". Ведуча Марина Кухар каже, що любить згадувати емоції, які відображені на фото:
Років до чотирьох Аня любила сидіти на шиї в буквальному сенсі. І чомусь відразу заливалася сміхом. Це було дзвінко, голосно і дуже заразливо. Ніколи в житті так щиро і безтурботно не сміялася. Ніби сама поверталася в дитинство.
А ведуча Анна Панова згадує, як на першій фотосесії втрьох з дочкою Міланою, якій було всього 4 місяці і вони з чоловіком потроху звикали до ролі батьків:
До року Мілки ці фотографії були тільки для сімейного архіву. Цей сімейний портрет висить у нас вдома на стіні. Тепер маля вже показує на фото і каже "ма", "па", і на себе теж говорить "Ма", тому що поки не може вимовити своє ім'я повністю.
Ведучий Ігор Пупков показав не сімейна фото, але не менш цінне для нього. На фото зображена Австралія, місто Сідней і ця поїздка для нього – здійснення заповітної мрії:
Мрія потрапити саме сюди була з дуже глибокого дитинства. Я пам'ятаю, коли по телебаченню транслювали один серіал знятий в Сіднеї. І тоді я закохався в красу цього міста.
А ведуча Юлія Галушка розповіла про улюблене сімейне фото з дочкою, яке було зроблене по дорозі додому з Черкас, де живуть її батьки:
Кінець липня 2021, десь на Київщині. Теплий літній вечір, захід, зі мною – рідні: дочка в кадрі, чоловік з фотокамерою – за кадром, навіть пес сидить і смирно спостерігає (він фотографуватися не любить). Цей стан умиротворення зафіксувалося в фотографії і буде зігрівати нас зимовими вечорами.
Раніше ми розповідали, коли літні Спаси в 2021 році в Україні.