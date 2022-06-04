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Віра Брежнєва назавжди відреклась від Росії

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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4 червня, 07:38
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Одразу після нападу РФ на Україну співачка виїхала з країни-агресорки та закликала зупинити війну
Віра Брежнєва розірвала всі контакти на Росії
Віра Брежнєва розірвала всі контакти на Росії / Фото: instagram.com/ververa

Артистка, яка родом з міста Кам'янське Дніпропетровської області, після початку війни виїхала до Італії. Там Брежнєва волонтерила у центрі для допомоги біженцям. Згодом вона приїхала до Польщі, аби допомогти у волонтерському центрі упаковувати гуманітарний вантаж для України.

Звісно ж на путінській Росії, де зірка багато років жила та працювала, стали активно цькувати Брежнєву та ширити різні плітки про неї. Та незважаючи на це, Віра не відреклась від своєї позиції заради кар'єри та продовжує підтримувати Батьківщину.

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Днями з'ясувалось, що Віра Брежнєва розірвала усі контракти в країні-агресорці та зовсім не планує повертатися назад. PR-менеджерка співачки Анастасія Драпеко розповіла, що вона більше не працює з артисткою, повідомляють росЗМІ.

Ні, не працюю з Вірою Брежнєвою. Брежнєвої більше немає в Росії, вона сюди не повернеться, – розповіла менеджерка.

Водночас чоловік Брежнєвої Констянтин Меладзе за ці місяці війни жодного разу не висловив свою громадську позицію. Мовчання продюсера пов'язують з його небажанням розлучатися з бізнесом, який він багато років будував в РФ. У Мережі припускають, що через це у подружжя негаразди в стосунках, що може призвести до розлучення.

Нагадаємо, у березні поширились чутки, нібито Віра Брежнєва заспіває для російських олігархів. Сама ж артистка запевнила, що це брехня і вона не збирається гастролювати.

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Також нещодавно у росЗМІ з'явилася афіша, де анонсувалися виступи зірок російського шоубізу в одному з турецьких готелів для росіян. Серед артистів, які мали давати концерти, переважно ті, хто промовчав про війну: Ані Лорак, Діма Білан, Артур Пирожков, Artik & Asti. Також у списку засвітилась Віра Брежнєва. Згодом з'ясувалось, що співачка сама відмовилась там виступати.

До речі, раніше ми писали, що один з російських музичних каналів вніс Віру Брежнєву до чорного списку. Окрім того, знаменитості заборонили в'їзд до РФ на 50 років.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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