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Віра Брежнєва в приталеній сукні за 8 тис. гривень вразила Меладзе в Греції (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
11 серпня, 11:03
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Артистка хоч і нечасто ділиться спільними фото зі своїм чоловіком, з яким вона вже п'ять років разом, але регулярно згадує його в своїх соціальних мережах
Віра Брежнєва на відпочинку
Віра Брежнєва на відпочинку / Фото: instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва, яка станцювала на барній стійці після зради коханого в новому кліпі, опублікувала серію фото з Греції. Туди зірка прибула деякий час назад зі своїм чоловіком, Костянтином Меладзе. На фото артистка невимушено позувала в тіні під стіною, в мінімалістичному вбранні.

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Кадрами співачка поділилася в Instagram. Віра Брежнєва була в сукні молочного кольору з відкритою спиною від бренду Bazilika і з чорною сумкою і сонцезахисними окулярами від Saint Laurent.

Віра Брежнєва в трикотажній обтягуючій сукні
Віра Брежнєва в трикотажній обтягуючій сукні / Фото: instagram.com/ververa

На офіційному сайті бренду можна побачити, що вартість такої сукні становить 22450 рублів (близько 8 тисяч гривень).

Скріншот / bazilikastore.com

Вбрання підкреслило точену фігуру Віри Брежнєвої. Ймовірно, кадри зробив Костянтин Меладзе.

Чоловік сказав вчора "Ти неправдоподібно добре виглядаєш, а я – правдоподібно", – написала співачка.

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Віра Брежнєва позувала перед Костянтином Меладзе
Віра Брежнєва позувала перед Костянтином Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

Нагадаємо, що Віра Брежнєва перебуває у шлюбі з продюсером і композитором Костянтином Меладзе з 2015 року.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Талашко такий там не один. Коли я вступала до вузу, один з педагогів проявляв і до мене подібні спроби, які відбувалися під впливом горілки. Так, педагоги в вузі періодично п'ють і на індивідуальних заняттях проявляють свою хтивість, знаючи, що жінки будуть мовчати. Бо хто вони - народні, а хто ці, "іногородні".

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