Віра Брежнєва разом з донькою рятують українських біженців

Співачка вирішила стати волонтером разом із однією з дочок, аби допомогати постраждалим українцям

Віра Брежнєва разом із дочкою допомагає українцям у Польщі / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва одна з перших зірок підтримала Україну та не побоялась назвати війну – війною. Зірка вже тривалий час живе та працює в Росії, але вона розуміє, де правда і хто винен у кровопролитті. Артистка намагалась достукатись до росіян, які вірять пропаганді. Та натомість її облили брудом і захейтили.

Нині Віра Брежнєва перебуває в Польщі. Співачка працює волонтером в місті Люблін разом з однією з дочок (ймовірно, з молодшою Сарою), повідомляє 1news.az.

Реклама

Вночі снилися танки, вибухи та зруйновані будинки, і хотілося вірити, що це сон, але я прокинулася, а реальність в Україні ще страшніша, — розповіла співачка.

Скріншот Instastories

Відомо, що артистка в Центрі Допомоги займається збором гуманітарної допомоги для біженців по всій Європі.

Ця робота не оплачується, але вона, крім втоми, приносить дуже велику користь, — зазначає Брежнєва.

Також Віра публікула в Instagram світлини, зроблені в притулках для біженців в різних містах.

Скріншот Instastories

Скріншот Instastories

Скріншот Instastories

Віра Брежнєва зауважила, що "ми зараз усі разом проходимо випробування на людяність".

Реклама

Волонтерство у різних проявах — це найчастіше невдячна праця. Не чекайте подяки, якщо є порив — робіть, якщо ні — іншої мотивації не існує. Тому якщо робити, то просто щиро. Я так роблю просто тому, що не можу інакше, – додала зірка.

Раніше Ектор Хіменес-Браво розповідав, що також допомагає українським біженцям у Польщі.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!