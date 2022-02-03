Вірі Брежнєвої – 40: як змінилася зовнішність співачки (фото)

Віра Брежнєва не соромиться показувати свої дитячі фото, хоч зізнається, що в школі була бридким каченям. Пропонуємо згадати, як змінювалася зовнішність співачки.
У дитинстві Віра Галушка (дівоче прізвище зірки) терпіла знущання з боку однолітків.
В юності майбутня співачка носила коротку стрижку та окуляри для зору. Одяг та стиль, за словами самої Брежнєвої, теж залишали бажати кращого. Як вона нещодавно зізналася, коротку стрижку вона носила через тата.
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Життя майбутньої зірки кардинально змінилося після того, як воно потрапило до популярного гурту "ВІА Гра".
Через чотири роки постійних концертів, гастролей та записів нових пісень Брежнєва залишила гурт та розпочала сольну кар'єру, яку досі активно розвиває.
Раніше Віра Брежнєва вирішила згадати запальні 2000-ті, коли вона виступала у гурті "ВІА Гра" і записала ремейк пісні "Не треба"