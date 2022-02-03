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Вірі Брежнєвої – 40: як змінилася зовнішність співачки (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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3 лютого, 13:04
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Сьогодні Віра Брежнєва відзначає день народження. За 20 років кар'єри співачка перетворилася зі скромної дівчини з маленького міста на мрію багатьох чоловіків
Як Віра Брежнєва виглядала у дитинстві
Як Віра Брежнєва виглядала у дитинстві / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва не соромиться показувати свої дитячі фото, хоч зізнається, що в школі була бридким каченям. Пропонуємо згадати, як змінювалася зовнішність співачки.

У дитинстві Віра Галушка (дівоче прізвище зірки) терпіла знущання з боку однолітків.

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В юності майбутня співачка носила коротку стрижку та окуляри для зору. Одяг та стиль, за словами самої Брежнєвої, теж залишали бажати кращого. Як вона нещодавно зізналася, коротку стрижку вона носила через тата.

Віра Брежнєва у дитинстві
Віра Брежнєва у дитинстві / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва у дитинстві
Віра Брежнєва у дитинстві / Фото: instagram.com/ververa

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Віра Брежнєва в юності
Віра Брежнєва в юності / Фото: instagram.com/ververa

Життя майбутньої зірки кардинально змінилося після того, як воно потрапило до популярного гурту "ВІА Гра".

Віра Брежнєва у "ВІА Гре"
Віра Брежнєва у "ВІА Гре" / Фото: Instagram

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Віра Брежнєва, Ганна Седокова, Надія Мейхер, Валерій Меладзе
Віра Брежнєва, Ганна Седокова, Надія Мейхер, Валерій Меладзе / Фото: Instagram

Надія Мейхер, Віра Брежнєва, Альбіна Джанабаєва
Надія Мейхер, Віра Брежнєва, Альбіна Джанабаєва / Фото: Instagram

Альбіна Джанабаєва, Віра Брежнєва та Надія Мейхер
Альбіна Джанабаєва, Віра Брежнєва та Надія Мейхер / Фото: Instagram

Через чотири роки постійних концертів, гастролей та записів нових пісень Брежнєва залишила гурт та розпочала сольну кар'єру, яку досі активно розвиває.

/ Фото: Instagram

/ Фото: Spletnik

/ Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва
Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва
Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва дала нове інтерв'ю
Віра Брежнєва дала нове інтерв'ю / Фото: Инстаграм

Раніше Віра Брежнєва вирішила згадати запальні 2000-ті, коли вона виступала у гурті "ВІА Гра" і записала ремейк пісні "Не треба"

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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