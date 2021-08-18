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VERKA SERDUCHKA заспіває легендарний хіт Dancing Lasha Tumbai в День Незалежності України

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
18 серпня, 14:07
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Творці грандіозного шоу "З Днем народження, Україно!", яке вийде 24 серпня о 17:40 на телеканалі "Україна", приготували для своїх глядачів чимало сюрпризів
Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка / Фото: прес-служба

Улюблениця мільйонів, суперстар VERKA SERDUCHKA, яка раніше публічно зняла зірку з голови на Atlas Weekend, зі сцени привітає українців зі святом своїми запальними хітами. Один з них – Dancing Lasha Tumbai, під який вона змусила танцювати всю Європу 14 років тому.

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На грандіозну сцену телеканалу "Україна" вона традиційно вийде з мамою і своїм бендом і влаштує справжнє свято з феєрверками та привітаннями.

З Днем Незалежності, Україно! Нам 30 років. Україна – це круто! Україна – це кльово! – вигукне VERKA SERDUCHKA зі сцени концерту "З Днем народження, Україно!".

Вєрка Сердючка заспіває на концерті в День Незалежності України
Вєрка Сердючка заспіває на концерті в День Незалежності України / Фото: прес-служба

Крім свого єврохіта, артистка виконає й інші улюблені композиції українців – "Гуляночка" і "Make it rain champagne".

Нагадаємо, у масштабному шоу "З Днем народження, Україно!" глядачі каналу "Україна" також побачать вражаючі виступи Олі Полякової, Олега Винника, NK, Наталії Могилевської, MONATIK, Макса Барських, Ірини Білик, Артема Пивоварова, TAYANNA, Павла Зіброва, Руслани, ALEKSEEV, Анастасії Приходько, Олі Цибульської, SLAVA KAMINSKA, Арсена Мірзояна, Lida Lee, гуртів DZIDZIO, KAZKA, "ВВ", БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", Go A, KADNAY.

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Дивіться грандіозне шоу "З Днем народження, Україно!" 24 серпня о 17:40 в ефірі телеканалу "Україна"

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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