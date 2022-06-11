Вєрка Сердючка дала концерт у метро – вперше з початку війни (відео)

Вперше після початку війни в Україні Вєрка Сердючка запалила на концерті у київському метро разом із грузинською співачкою Ніно Катамадзе

Джазова співачка Ніно Катамадзе приїхала до Києва, щоб підтримати українців Виконавиця дала концерт на одній із станцій столичного метро.

Приєдналася до грузинської співачки та зірки українського шоу-бізнесу Вєрка Сердючка. Для артистки цей виступ став пером після початку повномасштабного російського вторгнення в Україні.

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На сцені станції метро "Майдан Незалежності" Сердючка виконала легендарну "Геть з України, москаль некрасивий" та хіт "Євробачення-2007" – Russia, goodbуе, який спочатку мав назву Dancing Lasha Tumbai.

Відео з виступу з'явилися на фан-сторінку Сердючки у соціальних мережах.

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Ніно Катамадзе також здивувала публіку своїм виконанням української пісні "Чорнобривці". Версія від грузинської джазової співачки вийшла дуже пронизливою та ніжною, також концерт Катамадзе розпочала із знаменитої мелодії Мирослава Скорика.

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Нагадаємо, що Jerry Heil надихнулася стендапом Сердючки та присвятила розривний трек Зеленському, Кіму та Арестовичу. Також раніше Вєрка Сердючка показала окупантам середній палець та закликала піти з України.