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Вєрка Сердючка випустить нову пісню до Нового року

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
26 листопада, 21:43
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Улюбленка публіки Вєрка Сердючка невдовзі порадує шанувальників прем'єрою пісні. Андрій Данилко опублікував уривок
Вєрка Сердючка випустить нову пісню
Вєрка Сердючка випустить нову пісню / Фото: Инстаграм

Вже понад рік у артистки спостерігається творче затишшя – останній англомовний альбом Вєрка випустила ще минулої осені. Тому українські фанати вже скучили за її хітовими композиціями. Але для них є гарна новина, напередодні новорічних свят Сердючка презентує нову роботу.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив Андрій Данилко, який розповів про концерт, який довелося скасувати через проблеми зі здоров'ям. Виконавець опублікував невеликий ролик, у якому звучить уривок нової пісні. В анонсі Вєрка у різдвяному светрі, з'явилася разом зі своєю "мамою", в яку вже багато років перетворюється подруга Данилко Інна Білоконь.

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Для кожного, хто має намір святкувати! Незабаром..., – написав артист.

Шанувальники з нетерпінням чекають на нову пісню.

Фото: Instagram

Прославилася Вєрка Сердючка після виходу популярного на початку нульових "СВ-шоу", де вона виступала в ролі провідниці спального вагона. Згодом Сердючка почала виступати як поп-виконавиця і випустила низку альбомів, зняла кілька відеокліпів, які миттєво стали популярними.

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Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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