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Повернулася і почалася війна: відома співачка згадала свій переїзд із Москви до Донецька

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
31 серпня, 10:06
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Алексу знають як колишню дівчину Тіматі, але не багато хто пам'ятає, що вона родом з Донецька. Виявляється, в 2014-му артистка повернулася додому з Москви, тому що хотіла спокійного життя
Алекса розповіла про повернення з Москви до Донецька в 2014 році
Алекса розповіла про повернення з Москви до Донецька в 2014 році / Фото: Скріншот з YouTube

У російській столиці Алексу (Олександру Чвикову) всі знали, а вона в якийсь момент захотіла спокійного сімейного життя. Дівчина зателефонувала батькам і повідомила, що хоче повернутися додому.

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Крім того, вона відчувала себе самотньою, закрилася від людей, їй не подобалася популярність.

Я продала квартиру, продала машини і поїхала в Донецьк. Я сказала, що не хочу тут (в Москві – ред.) жити і все... Мені захотілося спокійного життя, де мене ніхто не знає, – розповіла Алекса в інтерв'ю, опублікованому в YouTube-каналі FAMETIME TV .

Переїзд Алекси трапився в 2014 році, коли почався збройний конфлікт на території Донецької та Луганських областей.

Я переїжджаю до Донецька, проходить трохи часу і ось цей 2014-й рік і війна. Це було правда страшно, це жахливо... Я до останнього вірила, що все буде добре, – згадала артистка.

Тоді Алекса не хотіла їхати назад, та батько буквально змусив її і маму перебратися до Києва. Родина не сподівалася, що повернеться в Донецьк, до того ж у них почався важкий фінансовий період – батько Олекси втратив свій бізнес.

Алекса недовго була в Києві. Незабаром вона познайомилася з хлопцем і поїхала назад в Москву.

Що зараз з Алексою

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Навесні цього року Саша вийшла заміж за фітнес-тренера В'ячеслава Дайчева, з яким почала зустрічатися в 2020-му. Пара виховує доньку Андріану.

З Тіматі Алекса не спілкується, але з теплом згадує їхній роман на "Фабриці зірок", який, за словами співачки, був справжнім і щирим.

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Хто із зірок обіцяв собі почати нове життя, дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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